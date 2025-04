Sieben Tore pro Partie: Verrückter Spieltag in Oberhausener A-Liga

49 Tore in sieben Spielen: So lautet die irrsinnige Bilanz vom 29. Spieltag der A-Liga in Oberhausen-Bottrop. In gleich zwei Spielen fielen zehn Treffer, wobei Tabellenschlusslicht SpVgg Sterkrade 06/07 II sich sensationell mit 6:4 gegen die SF Königshardt II durchsetzte. Auch Rhenania Bottrop II holte in einer Partie mit offenem Visier (5:5) einen Zähler im Keller.

Das Rennen an der Tabellenspitze bleibt dafür weiterhin denkbar eng. Der SC Buschhausen überrollte im Topspiel die Spvgg Sterkrade-Nord II und rückt Dostlukspor Bottrop wieder auf die Pelle.