Sieben Tore: O/O-Torjägerin Laura Hellwege schießt Schlusslicht ab

Sie trifft und trifft: Beim 10:1 gegen Westerholz hat O/O-Torjägerin Laura Hellwege sieben Mal getroffen. Für die anderen Teams aus dem Kreis Stade lief es nicht so gut.

Obwohl die Ahlerstedterinnen schwach begannen, gingen sie in Führung. Der Treffer verlieh A/O Rückenwind, sodass die Gastgeberinnen zu mehr Stabilität kamen. Nach dem Seitenwechsel kam die Spielvereinigung etwas schläfrig aus der Kabine, sodass Bunnen das Geschehen drehte.

In einer weiteren Druckphase kamen die Ahlerstedterinnen aber noch zum Ausgleich. „Es war kein schönes Spiel“, sagte Trainer Benjamin Saul. „Trotzdem nehmen wir den einen Punkt gerne mit.“

Tore: 1:0 (15.) Draack, 1:1 (49., ET) Klintworth, 1:2 (64.) Rohe, 2:2 (75.) Riwny. Landesliga Lüneburg

Die VSV erfahren im Derby einen Rückschlag und bleiben in der Mitte der Tabelle stehen. Hedendorf sicherte sich mehr Spielanteile, Wohnste zeigte sich nach dem verwandelten Elfmeter aber eiskalt vor dem Tor. „Sie haben aus ihren Möglichkeiten alles gemacht, insgesamt gab es nur wenig Torraumszenen“, resümiert VSV-Trainerin Alina Schuldt. „Wir haben wahrscheinlich zu spät den Anschlusstreffer erzielt.“ Tore: 1:0 (52., Elfm.) Starzonek, 2:0 (61.) Meier, 2:1 (83.) Kreymann. A/O fehlt die Durchschlagskraft

Die Ahlerstedterinnen verschliefen die Anfangsphase und übernahmen dann die Spielkontrolle. Allerdings fehlte A/O die finale Durchschlagskraft, um noch zu einem Zähler zu kommen. „Der Gegner war selbst auch nicht gefährlich“, sagt Trainer Joachim Höft. „Als wir dann aufgemacht haben, haben sie den entscheidenden Konter gefahren.“ Tore: 0:1 (7.) Marckmann, 0:2 (83.) Kuchklick.

O/O holt dritten Sieg in Folge Der TSV Apensen verpasst in der ausgeglichenen Landesliga, das Polster auf die Abstiegsplätze weiter zu füttern. Jeddingen lief die Gäste schon früh an, Apensen setzte gute Nadelstiche - und geriet trotzdem in Rückstand. „Nach dem 2:0 hat dann fast nur noch der Gegner gespielt“, so TSV-Coach Harald Zerwas. „Wir müssen anerkennen, dass der Gegner an diesem Tag besser war, haben aber selbst toll dagegengehalten.“