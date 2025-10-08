Sieben Tore in zwei Spielen – Scholz blüht beim SSV Berzdorf auf

Mit sieben Treffern in zwei Spielen hat sich Severin Scholz eindrucksvoll in Szene gesetzt und ist verdient der Spieler der Woche. Der erfahrene Angreifer, einst in der Landes- und Mittelrheinliga aktiv, ist beim SSV Berzdorf der Mann der Stunde und spricht über seinen Lauf, Familie und seine Liebe zum Fußball auf Kreisliga-Niveau.

Sieben Tore in zwei Spielen, was für eine Quote! Für Severin Scholz, Stürmer des SSV Berzdorf, läuft es derzeit rund. „Nach misslungener Vorbereitung und Trainerentlassung hatten wir zu Saisonbeginn große Baustellen, die einen optimalen Start erschwerten“, erklärt der 29-Jährige. „Ich glaube, dass wir Woche für Woche ein besseres Spielverständnis entwickeln und uns dieses Wochenende endlich wieder dafür belohnt haben. Ich versuche immer, meinen Teil dazu beizutragen und bin froh, wenn mir das gelingt.“

Scholz blickt auf eine bewegte Karriere zurück. In der Vergangenheit war er unter anderem in der Landesliga und Mittelrheinliga aktiv. Heute steht er für seinen Heimatverein in der Kreisliga B auf dem Platz. „Auch wenn die Gegebenheiten im Fußball gleichbleiben, ist der Fußball an sich ein ganz anderer, der gespielt wird“, sagt er. „In der Kreisliga wird der Fußball noch etwas anders gelebt. Man spielt gegen Dorfvereine, die nur zwei, drei Kilometer entfernt sind – da hat man jedes Wochenende aufs Neue ein Derby.“

Den Schritt in die Kreisliga hat Scholz bewusst gewählt. „Durch die Selbstständigkeit fehlt mir einfach die nötige Zeit, drei- bis viermal wöchentlich zu trainieren. Außerdem bin ich vor einem Jahr glücklicher Papa geworden. Dementsprechend versuche ich, so viel Freizeit wie möglich meiner Familie zu schenken“, erzählt er offen. „So ganz ohne Fußball geht es aber doch nicht.“

Auch sportlich hat der 1. FC Köln-Fan weiter klare Ziele: „Ich hoffe natürlich, dass ich in zwei, drei Jahren immer noch gesund und munter auf dem Fußballplatz stehen kann. Der SSV Berzdorf ist meine Heimat – und wenn wir gemeinsam unsere sportlichen Ziele erreichen, möchte ich gerne weiterhin Teil davon sein.“

Mit dem Rückenwind der letzten Wochen blickt Scholz optimistisch nach vorn. „In der Mannschaft ist eine klare Tendenz zu sehen, und ich möchte weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass das so weitergeht“, sagt er.

Seine Ambitionen sind klar formuliert: „Ein Stürmer wird immer an Toren gemessen – da möchte ich natürlich eine gewisse Anzahl erreichen. Als Mannschaft wollen wir aufsteigen. Wenn wir konstanter werden, können wir am Ende unter die Top Vier kommen.“