Sieben Tore in Voxtrup, Bevern ganz spät, Dinklage furios

In der Landesliga Weser-Ems fand am vergangenen Wochenende schon der dritte Spieltag statt, wobei drei der sechs Partien am Freitag durchgeführt worden. Bevern und Vorwärts Nordhorn gewannen dramatisch knapp und Eintracht Nordhorn konnte im Aufsteigerduell beim TuS Esens den ersten Sieg einfahren.
Einen souveränen Auftritt legte der TV Dinklage beim Oberliga-Absteiger VfL Oldenburg hin. Felix Heuer schnürte früh einen Doppelpack (15., 43.), Lutz Orthaus (28.) und Julian Pille (49.) trafen ebenfalls. Das 4:0 war ein klares Statement der Gäste, die von Trainer Tobias Langemeyer für ihre „brutale Umsetzung des Matchplans“ gelobt wurden. Oldenburg hingegen steht in der Abstiegszone.
Auch der SC Blau-Weiß 94 Papenburg zeigte seine Heimstärke und gewann 3:0 gegen den Aufsteiger SV Brake. Doppelpacker Ole Eucken (34., 45.) stellte die Weichen früh auf Sieg, ehe Joker Malte Maas (84.) den Deckel draufsetzte. Erster Sieg für die Blau-Weißen.
Ein wahres Spektakel lieferte der SV Eintracht Nordhorn beim 5:2-Auswärtssieg in Esens. Zwar traf Samuel Stainbank doppelt für den TuS (3., 43.), doch die Gäste schlugen zurück: Oliver Holthaus (35., 62., 88.) und Logan Hunter Phipps (46., 78.) sorgten mit super Leistungen für die Entscheidung. Im Aufsteigerduell also endlich der erste Sieg für die Eintracht, während Esens das einzige Team ohne jeglichen Punkt bleibt.
Vor 385 Zuschauern erlebte der SV Bevern einen wahren Fußballkrimi gegen BW Lohne II. Finn Nolting brachte die Gastgeber in Führung (52.), doch in der Nachspielzeit glich Lars Hausfeld (90.+2), trotz doppelter Unterzahl für Lohne aus. Unfassbare Moral und alles deutete auf ein Remis hin – bis Maik Müller in der 95. Minute zum umjubelten 2:1-Endstand traf.
Fast genauso dramatisch verlief das Auswärtsspiel von Vorwärts Nordhorn beim VfR Voxtrup. Christopher Hölscher traf früh doppelt (4., 9.), ehe Fabio Lopes binnen zwei Minuten (30., 31.) ausglich. Jan Hülsmann (57.) brachte Voxtrup sogar in Front, doch Colin Heins (80.) und Kamaljit Singh (83.) drehten die Partie erneut – 4:3 für Vorwärts Nordhorn, das den zweiten Sieg feierte.
Ebenfalls torreich ging es in Garrel zu. Nach Rückstand durch einen Elfmeter von Manuel Suda (28.) schlug der BV zurück: Jan-Ole Rahenbrock (36.), Gerrit Ideler (45.+1), Philipp Iwo (48.) und Fin Tiedeken (52.) sorgten für ein klares 4:1. Firrel verkürzte zwar durch Tim Schouwer (74.), doch am Ende stand ein 4:2-Heimsieg für Garrel. Nach einigen knappen Aufeinandertreffen also ein deutlicher Sieg in diesem Duell.