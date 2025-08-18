Sieben Tore in Voxtrup, Bevern ganz spät, Dinklage furios

Fast genauso dramatisch verlief das Auswärtsspiel von Vorwärts Nordhorn beim VfR Voxtrup. Christopher Hölscher traf früh doppelt (4., 9.), ehe Fabio Lopes binnen zwei Minuten (30., 31.) ausglich. Jan Hülsmann (57.) brachte Voxtrup sogar in Front, doch Colin Heins (80.) und Kamaljit Singh (83.) drehten die Partie erneut – 4:3 für Vorwärts Nordhorn, das den zweiten Sieg feierte.

Ebenfalls torreich ging es in Garrel zu. Nach Rückstand durch einen Elfmeter von Manuel Suda (28.) schlug der BV zurück: Jan-Ole Rahenbrock (36.), Gerrit Ideler (45.+1), Philipp Iwo (48.) und Fin Tiedeken (52.) sorgten für ein klares 4:1. Firrel verkürzte zwar durch Tim Schouwer (74.), doch am Ende stand ein 4:2-Heimsieg für Garrel. Nach einigen knappen Aufeinandertreffen also ein deutlicher Sieg in diesem Duell.