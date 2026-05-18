Sieben Tore in Seuzach, Winti-United ohne Punkte von Samet Kilic · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Samet

Der SC Winterthur United reiste am Sonntagmorgen um 11.00 Uhr nach Seuzach auf den Sportplatz Rolli. Das Wetter war gut und viele Fans waren vor Ort, um das Spiel zu verfolgen. Die Partie begann ausgeglichen. Der FC Seuzach 2 hatte jedoch leicht mehr vom Spiel und nutzte dies früh aus. In der 12. Minute erzielten die Gastgeber das 1:0 mit einem direkten Freistoss. Der Ball ging flach unter der Mauer durch ins Tor.

Nur 8 Minuten später reagierte der SC Winterthur United. Über die rechte Seite kam der Angriff. Benart spielte den Ball zu Sahab. Dieser täuschte einen Schuss an, zog in die Mitte und traf zum 1:1. Das Spiel blieb ausgeglichen und wurde intensiv geführt, aber immer fair. Mit diesem Stand ging es in die Pause. Nach der Pause startete der FC Seuzach 2 besser. In der 48. Minute erzielten sie das 2:1. Doch erneut kam die Antwort schnell. In der 52. Minute bekam Benart den Ball in der Mitte und musste nur noch einschieben. Es stand 2:2.