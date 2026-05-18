Sieben Tore in Seuzach, Winti-United ohne Punkte

Der SC Winterthur United reiste am Sonntagmorgen um 11.00 Uhr nach Seuzach auf den Sportplatz Rolli. Das Wetter war gut und viele Fans waren vor Ort, um das Spiel zu verfolgen.
Die Partie begann ausgeglichen. Der FC Seuzach 2 hatte jedoch leicht mehr vom Spiel und nutzte dies früh aus. In der 12. Minute erzielten die Gastgeber das 1:0 mit einem direkten Freistoss. Der Ball ging flach unter der Mauer durch ins Tor.
Nur 8 Minuten später reagierte der SC Winterthur United. Über die rechte Seite kam der Angriff. Benart spielte den Ball zu Sahab. Dieser täuschte einen Schuss an, zog in die Mitte und traf zum 1:1. Das Spiel blieb ausgeglichen und wurde intensiv geführt, aber immer fair. Mit diesem Stand ging es in die Pause.
Nach der Pause startete der FC Seuzach 2 besser. In der 48. Minute erzielten sie das 2:1. Doch erneut kam die Antwort schnell. In der 52. Minute bekam Benart den Ball in der Mitte und musste nur noch einschieben. Es stand 2:2.
Danach übernahm der SC Winterthur United mehr Kontrolle. Das Team presste hoch und suchte die Führung. Doch in der 62. Minute schlug der FC Seuzach 2 wieder zu und ging mit 3:2 in Führung. Der SC Winterthur United versuchte weiter den Ausgleich zu erzielen, blieb aber ohne Erfolg. In der 71. Minute nutzte Seuzach einen Konter und erhöhte auf 4:2.
Der SC Winterthur United gab nicht auf und riskierte alles. Mit viel Druck nach vorne gelang in der 84. Minute noch der Anschlusstreffer. Andy bekam den Ball und traf sicher zum 4:3. In den letzten Minuten warf das Team alles nach vorne, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.
Nach dem Schlusspfiff stand eine bittere 4:3 Niederlage. Trotz grossem Einsatz blieb der SC Winterthur United ohne Punkte. Die Situation in der Tabelle bleibt damit schwierig.
Fazit:
Der SC Winterthur United zeigt erneut ein bekanntes Bild. Wie schon gegen den FC Rafzerfeld und den SC Veltheim 2 kommt das Team nach Rückstand zurück und kämpft bis zum Schluss. Auch hier fallen viele Tore und der Wille ist klar zu sehen. Doch wieder entscheiden einzelne Gegentore und Konter das Spiel gegen den SC Winterthur United. Die Defensive bleibt anfällig in wichtigen Momenten. Diese Muster ziehen sich durch die letzten Spiele und kosten wichtige Punkte.