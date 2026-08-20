– Foto: Florian Egbers

Sieben Tore in Salzbergen, acht in Laxten, die Nachholspiele hatten es in sich. Alemannia feiert beim wilden 4:3 gegen Schwefingen die ersten Saisonpunkte, während Aufsteiger Bokeloh mit dem 5:3 bei Olympia Laxten seinen zweiten Sieg in Folge einfährt. 13 Tore, zwei Auswärtsteams mit ganz unterschiedlichen Gefühlen - Bezirksliga unter der Woche kann was.

Der SV Bokeloh hat seinen starken Start als Bezirksliga-Neuling fortgesetzt. Im Nachholspiel bei Olympia Laxten gewann die Mannschaft von Frank Gerdelmann mit 5:3 und feierte damit nach dem 2:1 in Veldhausen den zweiten Sieg in Folge.

Dabei ging Laxten durch Tim Zilke früh in Führung (5.). Bokeloh ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und drehte die Partie noch vor der Pause durch Tom Backs (15.), René Hillebrand (32.) und Robin Bürschen (44.). Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Niklas Hermes auf 1:4 (49.). Laxten kam durch Marvin Schmökel (51.) und Leo Döbber (88.) noch einmal heran, ehe Mathis Gersema (90.+1) mit dem 3:5 die Entscheidung besorgte.

Für Niklas Hermes war die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte besonders. Drei Jahre spielte er in Laxten in der Jugend und kannte noch viele seiner ehemaligen Mitspieler. Entsprechend groß sei die Vorfreude gewesen. Auch sportlich drückte er der Partie seinen Stempel auf und war an mehreren Bokeloher Treffern entscheidend beteiligt. Nach dem Abpfiff sprach Hermes von einem besonderen Spiel, das ihm „sehr viel Spaß“ gemacht habe. ➡️ Zum Interview