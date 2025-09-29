Sieben Tore in Hüttisheim, Burlafingen fertigt Jungingen ab

Ein torreicher 7. Spieltag in der Bezirksliga Donau/Iller bot packende Szenen und klare Ansagen im Tabellenbild. SW Donau bezwang den TSV Blaustein dank Ferhat Kavgaci und Kevin Wehle, während der TSV Kettershausen-Bebenhausen gegen die SGM Senden-Ay dominierte. Tabellenführer SG Öpfingen unterstrich mit einem klaren Sieg in Eggingen seine Stärke, während der SV Westerheim gegen die SGM Aufheim Holzschwang unglücklich verlor. Das wahre Ausrufezeichen setzte jedoch der FC Burlafingen, der den SV Jungingen mit einem 7:0-Spektakel vom Platz fegte.

Ein intensives Kellerduell endete mit dem ersehnten Befreiungsschlag für SW Donau. Ferhat Kavgaci traf in der 14. und 79. Minute, ehe Kevin Wehle in der 83. Minute per Strafstoß alles klar machte. Raphael Ulrich hatte zwischenzeitlich in der 51. Minute für Blaustein ausgeglichen, doch am Ende fehlte dem TSV die Durchschlagskraft. Donau klettert mit sechs Punkten auf Rang 14, während Blaustein mit fünf Zählern auf Platz 15 abrutscht.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen nutzte seine Chancen eiskalt und schob sich mit dem Sieg ins Tabellenmittelfeld. Alexander Seidel eröffnete in der 11. Minute per Strafstoß, Thomas Herz legte in der 33. Minute nach. Kaan Goldschmiedt sorgte mit Treffern in der 45.+4 und 90.+5 Minute für die Entscheidung, während Abdullah Bozdogan in der 55. Minute für Senden-Ay traf. Bitter für die Gäste: Kubilay Yesilöz sah in der 88. Minute Gelb-Rot, die SGM bleibt abgeschlagen mit nur drei Punkten Letzter.

Tabellenführer SG Öpfingen trat in Eggingen mit der Souveränität eines Spitzenreiters auf. Marcel Siegler traf in der 29. Minute per Elfmeter, ehe Jonas Herde (39.), Frederik Braun (71.) und Robin Stoß (76.) nachlegten. Eggingen hatte dem Tempo des Favoriten nichts entgegenzusetzen. Mit 19 Punkten bleibt Öpfingen unangefochten an der Spitze, während Eggingen mit sechs Zählern auf Platz 12 verharrt.

In einer hart umkämpften Partie genügte der SGM Aufheim Holzschwang ein Treffer zum Auswärtserfolg. Niko Passaro entschied das Duell in der 27. Minute mit dem einzigen Tor. Westerheim investierte viel, scheiterte aber an der kompakten Defensive der Gäste. Während die SGM mit 16 Punkten auf Rang zwei bleibt, verharrt Westerheim mit neun Zählern im Tabellenmittelfeld.

Ein Spektakel bot das Duell in Hüttisheim, bei dem die Zuschauer sieben Tore zu sehen bekamen. Nach Treffern von Florian Ufschlag (12., 41.) und Timo Bemsel (34.) für Langenau sowie Luis Schurr (13.), Daniel Krug (28.), Micael da Silva Malheiro (56.) und Marco Hahn (69.) für die Hausherren setzte sich der FC knapp durch. Hüttisheim festigte damit mit elf Punkten Rang sechs, während Langenau mit neun Zählern den Anschluss nach oben verpasste.

Türkgücü Ulm präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und schoss Asch-Sonderbuch deutlich ab. Ismethan Agce (9.), Eronis Dinaj (36.), Adel Ajkunic (37., 60.) und Robert Ristov (55.) trafen für den SC, während Lars Folcz nur per Strafstoß in der 42. Minute verkürzen konnte. Mit 16 Punkten bleibt Türkgücü Ulm gleichauf mit der SGM Aufheim Holzschwang oben dran. Asch-Sonderbuch hält trotz der Niederlage bei 15 Punkten, musste aber einen herben Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Ehingen. Dominik Pikneev brachte die TSG in der 6. Minute in Führung, ehe Hakan Agit Güngör (47.) und Filip Sapina per Elfmeter (61.) das Blatt zugunsten der Gäste wendeten. Doch Erik Turlykashev rettete Ehingen in der 88. Minute das verdiente Remis. Offenhausen bleibt mit 15 Punkten auf Rang vier, Ehingen mit acht Zählern im unteren Mittelfeld.

Ein Debakel erlebte der SV Jungingen beim FC Burlafingen. Niklas Barabas (10., 31., 35., 63., 65.) stellte mit fünf Treffern den Spielverlauf nahezu im Alleingang auf den Kopf. Brian Wiedemann (13.) und Luke Unseld (79.) machten das 7:0 perfekt. Burlafingen schob sich mit sieben Punkten auf Rang elf, während Jungingen nach der Klatsche mit acht Punkten auf Platz zehn verharrt.

