Sieben Tore in Hennef und Erftstadt - Düren mit klarem Sieg

– Foto: Volker Lemm

Die U19-Mittelrheinliga ist mit einem torreichen Spieltag aus der Winterpause gestartet. Tabellenführer FC Hennef 05 musste bis zum Schluss zittern, Bergisch Gladbach setzte sich in Erftstadt durch und der 1. FC Düren feierte einen souveränen Heimsieg.

Der FC Hennef 05 behauptete mit einem 4:3-Heimsieg gegen die Sportfreunde Troisdorf 05 seine Tabellenführung. Dabei führte der Spitzenreiter gleich dreimal mit zwei Treffern Vorsprung, machte es aber unnötig spannend. Daas (17.) und Sahin (29.) brachten Hennef in Front, Dabie verkürzte postwendend (30.). Noch vor der Pause stellte erneut Daas auf 3:1 (43.). Direkt nach Wiederanpfiff kam Troisdorf durch Rondorf wieder heran (46.), ehe Daas mit seinem dritten Treffer zum 4:2 erhöhte (49.). Dabie sorgte in der 73. Minute für den erneuten Anschluss und eine Schlussphase mit offenem Visier, welche Hennef letztendlich über die Zeit brachte.

Der erste Spieltag der Rückrunde begann direkt mit Spektakel. In drei Partien fielen insgesamt 18 Tore – und besonders in Hennef wurde es turbulent.

Hennef-Coach Mutlu Demir war mit dem Ergebnis, nicht aber mit der Art und Weise zufrieden: „Wir haben es uns selbst sehr schwer gemacht gegen einen wirklich fleißigen und nicht aufgebenden Gegner. Wir haben dreimal mit zwei Toren Vorsprung geführt und jeweils unnötig und kurios die Gegentreffer kassiert – das war schon haarsträubend.“ Dennoch überwog die Erleichterung: „Nach der Winterpause gut zu starten, ist enorm wichtig. Wir sind froh und stolz über die drei Punkte und freuen uns jetzt auf das Pokalspiel gegen Deutz.“

Ein echtes Offensivspektakel gab es auch in Erftstadt. Der SV Bergisch Gladbach 09 setzte sich mit 4:3 bei SC Germania Erftstadt-Lechenich durch und klettert damit auf Rang drei. Dabei erwischte die Germania den besseren Start: Greis traf bereits in der dritten Minute. Noch vor der Pause drehten Weber (38.) und Nahdi (45.) die Partie. In Durchgang zwei erhöhten Weber (71.) und Nahdi (83.) auf 4:1, ehe Erftstadt spät Moral bewies. Koubia (87.) und Kotya-Fofana (88.) verkürzten binnen zwei Minuten, doch für Zählbares reichte es nicht mehr.

Bergisch Gladbach-Trainer Simon Tobias Felser bilanzierte: „Gerade im ersten Durchgang hat man gemerkt, dass es der erste Spieltag nach der Winterpause ist, da war viel Stückwerk dabei. Insgesamt haben wir es spannender gemacht als nötig. Wir hatten Chancen für zwei Spiele, aber am Ende zählen nur die drei Punkte.“

Erftstadts Trainer Dustin Esser zeigte sich trotz der Niederlage kämpferisch: „Wir haben insgesamt verdient verloren. In der zweiten Halbzeit mussten wir – auch bedingt durch viele Kranke und Verletzte – die Überlegenheit anerkennen. Positiv bleibt, dass wir Moral gezeigt haben und mit etwas Glück noch einen Punkt hätten mitnehmen können.“

Deutlich klarer verlief die Partie in Düren. Der 1. FC Düren setzte sich mit 4:0 gegen Schlusslicht VfL Vichttal durch. Kitagawa traf doppelt vor der Pause (21., 42.), Busi erhöhte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 3:0 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel schnürte Kitagawa seinen Dreierpack (64.) und stellte den Endstand her. Für Vichttal kam es noch dicker: Malekzadeh sah in der 82. Minute die Rote Karte. Düren bleibt auf Platz fünf, Vichttal Tabellenletzter.

Damit ist die Rückrunde in der U19-Mittelrheinliga eröffnet – mit einem wackelnden, aber erfolgreichen Spitzenreiter, einem torreichen Verfolgerduell und einem souveränen Auftritt in Düren.