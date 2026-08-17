Sieben Tore in Genkingen, Aufsteiger Neustetten hält lange dagegen

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Der 2. Spieltag in der Bezirksliga Alb hatte es in sich: Tabellenführer SSC Tübingen musste im Derby die erste Saisonniederlage hinnehmen, TSV Genkingen ballerte sich mit sieben Toren an die Spitze, und Aufsteiger SV Neustetten zeigte bei seiner Pflichtspielpremiere trotz Niederlage eine achtbare Vorstellung. Der Überblick über alle acht Partien.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen SGM Altingen/Entringen SGM Altingen/Entringen 3 4 Abpfiff In einem packenden Schlagabtausch unterlag der TSV Ofterdingen der SGM Altingen/Entringen am Ende denkbar knapp mit 3:4. Die Hausherren erwischten zunächst den besseren Start in die Begegnung, als Joannis Lazaridis in der 18. Minute das 1:0 für Ofterdingen erzielte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Timo Kircher glich in der 39. Minute zum 1:1 aus, ehe Kevin Hermenau in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) die SGM mit 1:2 in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel schienen die Gäste zunächst für klare Verhältnisse zu sorgen, als Felix Seibold den Vorsprung in der 59. Minute auf 1:3 ausbaute. Die Ofterdinger bewiesen jedoch enorme Moral und kämpften sich eindrucksvoll in die Partie zurück. In der 62. Minute verkürzten die Gastgeber durch einen Foulelfmeter auf 2:3, bevor Marcel Eiband in der 69. Minute den umjubelten Ausgleich zum 3:3 markierte. Das letzte Wort in diesem intensiven Duell hatten allerdings die Gäste: Arif Özgül traf in der 72. Minute zum 3:4 und sicherte seinem Team den Sieg. ---

Im Aufsteiger-Duell setzte sich Sondelfingen knapp, aber verdient durch. Silas Häfner brachte die Gäste früh in Führung (10.), ehe Malte Priewe kurz vor Schluss auf 0:2 erhöhte (81.). Holzelfingen kam durch Jerome Schnitzer erst in der Schlussminute noch zum Anschlusstreffer (89.) – zu spät, um das Spiel zu drehen. Vor 100 Zuschauern bleibt Sondelfingen damit als einziger Aufsteiger nach zwei Spieltagen ungeschlagen und mit voller Punktzahl, während Holzelfingen weiter auf den ersten Zähler wartet.

Sickenhausen erkämpfte sich gegen den favorisierten VfL Pfullingen II einen Punkt. Die Gäste gingen durch Elias Lachenmann (69.) und Marvin Krüger (73.) mit 2:0 in Führung, ehe die Gastgeber innerhalb weniger Minuten zurückschlugen: Andreas Hiller verkürzte (84.), Spielertrainer Paul Philipp Prochiner verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Ein später Punktgewinn, der den ersten Saisonsieg für Sickenhausen zwar noch aufschiebt, die couragierte Aufholjagd aber unterstreicht.

Vor 130 Zuschauern setzte sich die SG Reutlingen deutlich durch. David Mojsisch brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (13.), Amara Sidibe erhöhte in der 81. Minute. In einer turbulenten Nachspielzeit sah Reutlingens Fabian Hochgreve zunächst die Rote Karte (77.), ehe Volkan Salici später ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste. Dennoch baute Phil Hombach die Führung in einer langen Nachspielzeit auf 0:3 aus, ehe Ioannis Atmatzidis per Foulelfmeter nur noch den Ehrentreffer für Gomaringen erzielte. Reutlingen holt trotz zweier Platzverweise den ersten Dreier der Saison, Gomaringen bleibt weiter sieglos.

Der bis dahin makellose SV Walddorf blieb auch in Upfingen siegreich, musste am Ende aber zittern. Florian Komenda (23.), Andreas Bäuerle (45.) und Luis Langeneck (61.) stellten scheinbar früh die Weichen auf einen ungefährdeten Auswärtssieg. Upfingen kämpfte sich durch Matteo Schneider (77.) und Michael Scheu (87.) aber nochmal auf 2:3 heran. Walddorf bringt den knappen Vorsprung über die Zeit und steht nach zwei Spieltagen als einzige Mannschaft mit zwei Siegen aus zwei Spielen da.

Das Kanonenfutter-Ergebnis des Spieltags liefert der TSV Genkingen. Nach frühem Rückstand durch Felix Walz (13.) drehte Genkingen die Partie binnen weniger Minuten: Jonas Schneider (35., 45.+1 – Doppelpack) und Timo Fetzer (38.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable 3:1-Führung. Nach dem Wechsel legten Kevin Grauer (50.) und David Klemenz (64.) nach, ehe Jan-Luca Ebinger mit einem Doppelpack (81. Foulelfmeter, 83.) den 7:1-Endstand besiegelte. Ein Schützenfest, mit dem sich Genkingen eindrucksvoll in der Spitzengruppe zurückmeldet.

Die Überraschung des Spieltags: Der Tabellenführer aus Tübingen kassiert im Lokalderby die erste Saisonpleite. Die TSG-Reserve legte einen Blitzstart hin – Maxim Elster traf bereits in der 1. Minute, Joshua Frank erhöhte auf 2:0 (13.). Der SSC kam durch Lars Lack zwar noch vor der Pause heran (30.), mehr gelang der favorisierten Mannschaft aber nicht mehr. Timo Derst besiegelte in der 79. Minute den völlig verdienten 3:1-Erfolg der Reserve und sorgt damit für die erste echte Spitzenreiter-Wachablösung der Saison.