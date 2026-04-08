Sieben Tore in einem Spiel! Schröter springt an die Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für eine Aufholjagd von Christoph Schröter! Der Angreifer der Sportfreunde Windach übernimmt die Führung im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Gegen den FC Scheuring konnte Schröter sieben Treffer erzielen. Ingesamt kommt er nun auf 32 Saisontore.
Matthias Fichtner musste nach Schröters Sahnetag von der Spitze weichen, aber auch Fichtner spielt eine unglaubliche Saison. 27 Treffer für den SC Wörnmühl in der A-Klasse Zugspitze 4 sprechen für sich.
Mit Selvendin Mesanovic (1. FC Garmisch-Partenkirchen II), Daniel Fischer (TSV Herrsching) und Leon Ruder (Ethnikos Puchheim) folgen gleich drei Spieler auf Rang drei. Alle kommen auf 22 Saisontore.
1. Christoph Schröter, Sportfreunde Windach, A-Klasse Zugspitze 7: 32 Tore
2. Matthias Fichtner, SC Wörnsmühl, A-Klasse Zugspitze 4: 27 Tore
3. Selvendin Mesanovic, 1. FC Garmisch-P. II, A-Klasse Zugspitze 6: 22 Tore
3. Daniel Fischer, TSV Herrsching, A-Klasse Zugspitze 1: 22 Tore
3. Leon Ruder, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 22 Tore
6. Elias Socher, SV Reichling. A-Klasse Zugspitze 8: 19 Tore
7. Tom Weichenberger, SV Althegnenberg, A-Klasse Zugspitze 1: 17 Tore
7. Korbinian Ertl, ASV Eglfing, A-Klasse Zugspitze 5: 17 Tore
7. Benjamin Hastreiter, TSV Schäftlarn, A-Klasse Zugspitze 5: 17 Tore
7. Oskar Ruhland TSV Schongau, A-Klasse Zugspitze 8: 17 Tore und ein weiterer Spieler mit 17 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!