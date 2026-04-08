Sieben Tore in einem Spiel! Schröter springt an die Spitze

Was für eine Aufholjagd von Christoph Schröter! Der Angreifer der Sportfreunde Windach übernimmt die Führung im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Gegen den FC Scheuring konnte Schröter sieben Treffer erzielen. Ingesamt kommt er nun auf 32 Saisontore.

Matthias Fichtner musste nach Schröters Sahnetag von der Spitze weichen, aber auch Fichtner spielt eine unglaubliche Saison. 27 Treffer für den SC Wörnmühl in der A-Klasse Zugspitze 4 sprechen für sich.