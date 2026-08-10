Sieben Tore in der zweiten Halbzeit: Waldram siegt im letzten Test

Die DJK Waldram hat ihr letztes Testspiel gegen die FF Geretsried gewonnen. Zur Halbzeit stand es noch 0:0, dann fielen binnen 33 Minuten sieben Tore.
Dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause haben die Waldramer Fußballer bei ihrer Generalprobe die FF mit 5:2 (0:0) bezwungen. Dabei entwickelte sich am Samstagnachmittag vor allem in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Tore fielen zunächst keine, Chancen gab es allerdings auf beiden Seiten. „Wir haben uns gerade in der ersten Halbzeit schwergetan. Es war ein ausgeglichenes Spiel“, bilanzierte DJK-Trainer Benedikt Buchner.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Waldram brachte mehr Tempo in die Begegnung und kam nun auch deutlich besser in die Tiefe. „Ab der 46. Minute hat man gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Wir waren gut drin und haben deswegen viele Chancen kreiert“, sagte Buchner. FF-Trainer Johann Latanskij sah ebenfalls zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten – jedoch mit umgekehrter Einordnung: „Die erste Halbzeit war gut, die zweite war schlecht.“ Seine Mannschaft habe vor der Pause kompakt gestanden und sei „bei den Männern“ gewesen. Nach dem Seitenwechsel sei man dagegen zu schläfrig aufgetreten.
Armin Mustafoski (49.), Paul Schlott (62.), Benedikt Bergmoser (67.), Johannes Bahnmüller (73.) und Max Kampa (82.) schossen die Führung für den Kreisligisten heraus, bei dem Luca Faganello sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte. Für die Fußball-Freunde erzielte Neuzugang Fabijan Podunavac mit einem direkten Freistoß und einer starken Einzelleistung die Tore zum zwischenzeitlichen 1:1 und dem 5:2-Endstand.
Buchner haderte mit den beiden Gegentoren aus den zwei Chancen, sprach dennoch von einem „vernünftigen Abschluss“. Latanskij konnte bei aller Unzufriedenheit mit der Defensivleistung zumindest festhalten: „Wir haben auch gesehen, dass wir immer für ein Tor gut sind.“