Sieben Tore in der zweiten Halbzeit: Waldram siegt im letzten Test

Mehr Tempo machten die Waldramer um Armin Mustafoski (re.) nach dem Seitenwechsel und gaben den Geretsriedern mit Georgios Stogiannis mit 5:2 das Nachsehen. – Foto: Hans Lippert

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause haben die Waldramer Fußballer bei ihrer Generalprobe die FF mit 5:2 (0:0) bezwungen. Dabei entwickelte sich am Samstagnachmittag vor allem in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Tore fielen zunächst keine, Chancen gab es allerdings auf beiden Seiten. „Wir haben uns gerade in der ersten Halbzeit schwergetan. Es war ein ausgeglichenes Spiel“, bilanzierte DJK-Trainer Benedikt Buchner.

Waldram kommt stärker aus der Pause – Geretsried war schläfrig

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Waldram brachte mehr Tempo in die Begegnung und kam nun auch deutlich besser in die Tiefe. „Ab der 46. Minute hat man gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Wir waren gut drin und haben deswegen viele Chancen kreiert“, sagte Buchner. FF-Trainer Johann Latanskij sah ebenfalls zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten – jedoch mit umgekehrter Einordnung: „Die erste Halbzeit war gut, die zweite war schlecht.“ Seine Mannschaft habe vor der Pause kompakt gestanden und sei „bei den Männern“ gewesen. Nach dem Seitenwechsel sei man dagegen zu schläfrig aufgetreten.