Sieben Tore in Barsinghausen - Mühlenfelds Serie reißt

Denn bereits nach gut einer Viertelstunde stand es 2:0 für Barsinghausen. Robert Just traf doppelt und schraubte sein Torekonto auf zehn hoch. Zwar erzielte Felix Berger nur wenig später den Anschlusstreffer, doch zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt, direkt vor dem Pausenpfiff, traf Malte Grittner zum 3:1. "Die erste Halbzeit haben wir etwas verpennt, waren oft einen Schritt zu spät und das Ergebnis ging so in Ordnung." sah Mario Pohl, Trainer der Gäste.

Die zweite Halbzeit startete dann deutlich besser. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Justin Drechsler mit seinem neunten Saisontor den erneuten Anschlusstreffer. "Wir waren gut drin, machen den Anschluss, waren am Drücker und bekommen durch eine Unaufmerksamkeit das 2:4." so Pohl weiter. Dennis Mehrkens war der Nutznießer, der den erneuten Zwei-Tore-Abstand herstellte.

In der 77. Minute dann erneute Hoffnung für Mühlenfeld, die Serie aufrecht zu erhalten. Der eingewechselte Tobias Alker traf zum erneuten Anschlusstreffer. "Das 3:4 kam eigentlich früh genug und wir hatten dann auch noch einen Lattentreffer von Noah Peters, doch es sollte nicht sein." so der Coach der Gäste. Barsinghausen brachte den Sieg über die Zeit und zog punktgleich mit Mühlenfeld. "Ein Remis wäre in Ordnung gewesen, aber so hat es uns mal wieder erwischt." so die abschließenden Worte von Mario Pohl. Mühlenfeld bleibt dank des besseren Torverhältnisses vor Barsinghausen auf Rang neun.

In der kommenden Woche trifft Barsinghausen dann auf Tündern und kann einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Mühlenfeld empfängt den FC Lehrte, den abgeschlagenen Tabellenletzten. "Wir werden uns gegen Lehrte die verlorenen Punkte wieder holen." so ein zuversichtlicher Mario Pohl.