Sieben Tore in Bad Harzburg, Gitter bleibt makellos

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 brachte deutliche Siege, späte Entscheidungen und die Fortsetzung der Erfolgsserien an der Tabellenspitze. Während der SC Gitter ungeschlagen bleibt, meldeten sich Union Salzgitter und der VfL Salder mit klaren Erfolgen zurück.

Die Gastgeber legten früh durch Abou-Raya und Bosacki vor, Kistner entschied die Partie mit dem 3:0. Uche gelang lediglich der Ehrentreffer für Vahdet. Wolfenbüttel II und Vahdet stehen nun mit sieben bzw. sechs Punkten eng beieinander.

Gitter untermauerte seine Spitzenposition mit einem klaren Erfolg: Cuda traf vor der Pause, Heneha und Adam legten schnell nach. Mit zwölf Punkten und 19:3 Toren ist der SC weiter makellos, Fortuna bleibt mit zwei Zählern im unteren Feld.

Nach torloser erster Halbzeit brachte Roth Salder in Führung, Goes legte wenig später nach. Damit festigt der VfL Rang drei mit neun Punkten, Salzdahlum bleibt mit fünf Zählern im Mittelfeld.

Union kontrollierte die Partie von Beginn an, Jaczak und Notzon stellten früh die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Jaczak, ehe Malandrino in der Schlussphase den Endstand besorgte. Union bleibt mit acht Punkten oben dran, Wendessen verharrt bei vier Zählern.

TSG Bad Harzburg (9.) – SV Kissenbrück (16.) 7:0 Sören Jansen eröffnete früh und legte noch zwei weitere Treffer nach, auch Bartels und Washausen trafen in einer einseitigen Schlussphase. Kissenbrück kassierte zudem eine Rote Karte in der Nachspielzeit. Harzburg verbessert sich auf fünf Punkte, der Aufsteiger bleibt punkt- und sieglos.

FC Ilsetal (15.) – Goslarer SC 08 (11.) 0:1 Ein Treffer von Nikolas Zink in der 49. Minute entschied eine umkämpfte Partie zugunsten der Gäste. Goslar klettert mit nun fünf Punkten ins Tabellenmittelfeld, Ilsetal bleibt nach vier Spielen ohne Torerfolg und weiter punktlos.

VfL/TSKV Oker (14.) – FC Viktoria Thiede (2.) 1:2 Thiede bleibt weiter gut in Form: Bartz und Öztürk trafen binnen sechs Minuten, Oker kam durch Zellmer noch einmal heran, der Ausgleich gelang nicht mehr. Viktoria bleibt mit zehn Punkten ärgster Verfolger von Spitzenreiter Gitter, Oker verharrt mit einem Zähler unten.