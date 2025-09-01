 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Sebastian Harbke

Sieben Tore in Bad Harzburg, Gitter bleibt makellos

4. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 3

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 3
Vienenburg
Vikt. Thiede
Kissenbrück
Union Salzg

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 brachte deutliche Siege, späte Entscheidungen und die Fortsetzung der Erfolgsserien an der Tabellenspitze. Während der SC Gitter ungeschlagen bleibt, meldeten sich Union Salzgitter und der VfL Salder mit klaren Erfolgen zurück.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
0
4
Abpfiff

SV Fortuna Lebenstedt (13.) – SC Gitter (1.) 0:4

Gitter untermauerte seine Spitzenposition mit einem klaren Erfolg: Cuda traf vor der Pause, Heneha und Adam legten schnell nach. Mit zwölf Punkten und 19:3 Toren ist der SC weiter makellos, Fortuna bleibt mit zwei Zählern im unteren Feld.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
3
1
Abpfiff

MTV Wolfenbüttel II (7.) – KSV Vahdet Salzgitter (8.) 3:1

Die Gastgeber legten früh durch Abou-Raya und Bosacki vor, Kistner entschied die Partie mit dem 3:0. Uche gelang lediglich der Ehrentreffer für Vahdet. Wolfenbüttel II und Vahdet stehen nun mit sieben bzw. sechs Punkten eng beieinander.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
4
0
Abpfiff

SV Union Salzgitter (4.) – SV Wendessen (12.) 4:0

Union kontrollierte die Partie von Beginn an, Jaczak und Notzon stellten früh die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Jaczak, ehe Malandrino in der Schlussphase den Endstand besorgte. Union bleibt mit acht Punkten oben dran, Wendessen verharrt bei vier Zählern.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
2
0
Abpfiff

VfL Salder (3.) – MTV Salzdahlum (10.) 2:0

Nach torloser erster Halbzeit brachte Roth Salder in Führung, Goes legte wenig später nach. Damit festigt der VfL Rang drei mit neun Punkten, Salzdahlum bleibt mit fünf Zählern im Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
7
0
Abpfiff

TSG Bad Harzburg (9.) – SV Kissenbrück (16.) 7:0

Sören Jansen eröffnete früh und legte noch zwei weitere Treffer nach, auch Bartels und Washausen trafen in einer einseitigen Schlussphase. Kissenbrück kassierte zudem eine Rote Karte in der Nachspielzeit. Harzburg verbessert sich auf fünf Punkte, der Aufsteiger bleibt punkt- und sieglos.

Fr., 29.08.2025, 18:30 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
0
1
Abpfiff

FC Ilsetal (15.) – Goslarer SC 08 (11.) 0:1

Ein Treffer von Nikolas Zink in der 49. Minute entschied eine umkämpfte Partie zugunsten der Gäste. Goslar klettert mit nun fünf Punkten ins Tabellenmittelfeld, Ilsetal bleibt nach vier Spielen ohne Torerfolg und weiter punktlos.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
1
2
Abpfiff

VfL/TSKV Oker (14.) – FC Viktoria Thiede (2.) 1:2

Thiede bleibt weiter gut in Form: Bartz und Öztürk trafen binnen sechs Minuten, Oker kam durch Zellmer noch einmal heran, der Ausgleich gelang nicht mehr. Viktoria bleibt mit zehn Punkten ärgster Verfolger von Spitzenreiter Gitter, Oker verharrt mit einem Zähler unten.

Fr., 29.08.2025, 18:30 Uhr
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
2
1
Abpfiff

TSV Üfingen (6.) – FG Vienenburg-Wiedelah (5.) 2:1

Vienenburg ging durch Marx nach einer Stunde in Führung, doch Üfingen drehte das Spiel binnen weniger Minuten. Wylensek glich umgehend aus, Elsner traf in der Schlussphase zum Sieg. Beide Teams stehen mit sieben Punkten im oberen Drittel der Tabelle.

Aufrufe: 01.9.2025, 19:00 Uhr
NBAutor