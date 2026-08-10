Sieben Tore im Lübecker Derby: Azadi setzt Traumstart fort

Elf Tore, ein Eigentor, ein Elfmeter und ein Spiel, das bereits in der ersten Hälfte mehrfach die Richtung wechselte: Das Lübecker Derby in der Landesliga Holstein hatte einiges zu bieten. Am Ende setzte sich SV Azadi Lübeck beim FC Dornbreite Lübeck mit 7:4 (5:3) durch und feierte damit im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg.
Dabei erwischte Dornbreite den besseren Start. Gianluca Messina brachte die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des Aufsteigers ließ allerdings nur zwei Minuten auf sich warten: Marcel Nagel glich aus (7.).
Danach nahm Azadi Fahrt auf. Marco Pajonk drehte die Partie in der 18. Minute, Kubilay Büyükdemir erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:1. Als Nagel mit seinem zweiten Treffer das 4:1 erzielte (28.), schien sich früh eine klare Richtung abzuzeichnen.
Doch Dornbreite meldete sich zurück. Julian Albrecht verkürzte in der 38. Minute, ehe Nauzad Hassan mit einem Eigentor unmittelbar vor der Pause für das 3:4 sorgte (45.). Statt mit diesem knappen Vorsprung in die Kabine zu gehen, schlug Azadi noch einmal zu: Sahid Wahab verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 5:3.
Für Kordo Mohammad, den sportlichen Leiter von Azadi, hatte die Begegnung eine besondere Bedeutung. „Es war das erste Derby in der Landesliga für uns und wir waren extrem heiß darauf“, sagte er. Die Vorbereitung auf den Gegner sei gezielt erfolgt: „Wir haben Dornbreite unter der Woche beim Spiel gegen Pansdorf beobachtet und wussten, was auf uns zukommt.“
Entsprechend zufrieden war Mohammad mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die Vorgaben vom Trainer haben die Jungs super umgesetzt und wir hatten das Spiel und den Gegner über weite Strecken unter Kontrolle.“
Nach der Pause beseitigte Pajonk mit seinem zweiten Treffer schnell die letzten Zweifel am Auswärtssieg. Bereits in der 48. Minute traf er zum 6:3. Mehmet Zal Akyol legte in der 70. Minute das siebte Azadi-Tor nach. Dornbreite gelang durch Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye in der 81. Minute nur noch die Ergebniskorrektur zum 4:7.
Ganz zufrieden war Mohammad deshalb trotz der sieben eigenen Treffer nicht. „Die vielen Gegentore nerven uns trotz der sieben selbst geschossenen Tore dennoch extrem“, erklärte der sportliche Leiter und kündigte an: „Wir werden daran arbeiten und versuchen, uns Woche für Woche zu steigern.“
Die Bilanz des Aufsteigers kann sich dennoch sehen lassen: Nach zwei Partien steht Azadi bei sechs Punkten und einem Torverhältnis von 14:5. Damit belegt die Mannschaft von Trainer Niwar Jasim Rang fünf und hat zudem ein Spiel weniger absolviert als die vier vor ihr platzierten Teams.
„Unterm Strich stehen sechs Punkte aus zwei Spielen“, sagte Mohammad. Sein Fazit nach dem spektakulären Derby fiel entsprechend positiv aus: „Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen.“
Für Dornbreite ist der Saisonstart dagegen misslungen. Nach zwei Begegnungen wartet der FCD noch auf den ersten Punkt und steht mit 5:10 Toren auf Tabellenplatz 13.
FC Dornbreite Lübeck – SV Azadi Lübeck 4:7
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Simon Leu, Fynn Auschra, Jonathan Mildner (75. Jan-Ole Benthien), Lennart Herrmann (60. Tyler Stadler), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Julian Albrecht, Henrik Sirmais, Jannik Edler, Gianluca Messina, Kevin Hermann - Trainer: Denny Skwierczynski
SV Azadi Lübeck: Yilmaz Caglar, Dustin Thiel, Sahid Wahab, Mevan Hushyar Mustafa (60. Mehmet Zal Akyol), Nauzad Hassan, Marcel Nagel, Evgenij Bieche (88. Yasin El Gafsi), Sami Yussef, Kubilay Büyükdemir (74. Mehmet Zal Akyol), Marco Pajonk, Azad Meran (45. Maximilian Grimm) - Trainer: Niwar Jasim
Schiedsrichter: Mirka Derlin (Bad Schwartau) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Gianluca Messina (5.), 1:1 Marcel Nagel (7.), 1:2 Marco Pajonk (18.), 1:3 Kubilay Büyükdemir (20.), 1:4 Marcel Nagel (28.), 2:4 Julian Albrecht (38.), 3:4 Nauzad Hassan (45. Eigentor), 3:5 Sahid Wahab (45.+4 Foulelfmeter), 3:6 Marco Pajonk (48.), 3:7 Mehmet Zal Akyol (70.), 4:7 Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (81.)