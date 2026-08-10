Sieben Tore im Lübecker Derby: Azadi setzt Traumstart fort Der Aufsteiger SV Azadi Lübeck gewinnt beim FC Dornbreite Lübeck mit 7:4 und steht nach zwei Spielen bei sechs Punkten und 14 Treffern. von red · Gestern, 16:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ostseehopper

Elf Tore, ein Eigentor, ein Elfmeter und ein Spiel, das bereits in der ersten Hälfte mehrfach die Richtung wechselte: Das Lübecker Derby in der Landesliga Holstein hatte einiges zu bieten. Am Ende setzte sich SV Azadi Lübeck beim FC Dornbreite Lübeck mit 7:4 (5:3) durch und feierte damit im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg.

Dabei erwischte Dornbreite den besseren Start. Gianluca Messina brachte die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des Aufsteigers ließ allerdings nur zwei Minuten auf sich warten: Marcel Nagel glich aus (7.). Danach nahm Azadi Fahrt auf. Marco Pajonk drehte die Partie in der 18. Minute, Kubilay Büyükdemir erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:1. Als Nagel mit seinem zweiten Treffer das 4:1 erzielte (28.), schien sich früh eine klare Richtung abzuzeichnen.

Doch Dornbreite meldete sich zurück. Julian Albrecht verkürzte in der 38. Minute, ehe Nauzad Hassan mit einem Eigentor unmittelbar vor der Pause für das 3:4 sorgte (45.). Statt mit diesem knappen Vorsprung in die Kabine zu gehen, schlug Azadi noch einmal zu: Sahid Wahab verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 5:3. Mohammad: „Wir waren extrem heiß darauf“ Für Kordo Mohammad, den sportlichen Leiter von Azadi, hatte die Begegnung eine besondere Bedeutung. „Es war das erste Derby in der Landesliga für uns und wir waren extrem heiß darauf“, sagte er. Die Vorbereitung auf den Gegner sei gezielt erfolgt: „Wir haben Dornbreite unter der Woche beim Spiel gegen Pansdorf beobachtet und wussten, was auf uns zukommt.“