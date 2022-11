Sieben-Tore-Festival bis in die Nachspielzeit 1. Kreisklasse: Apensen gewinnt im Topspiel 4:3 gegen Freiburg/Oederquart

Nach vier Partien ohne Niederlage und 10 Punkten hat es die SG Freiburg/Oederquart mal wieder erwischt. Halbzeit eins verlief ohne großartige Höhepunkte, die Gäste hätten aber in Führung gehen können. Lennard Grütter scheiterte kurz vor der Pause mit einem Kopfball am Querbalken. „Das war ansonsten sehr langweilig. Ich hätte nicht gedacht, dass die 2. Halbzeit so dramatisch wird“, sagte TSV- Coach Peter Steffens, der von seiner Mannschaft mehr Einsatz forderte. Und das funktionierte. Nach schönem Sololauf von Nico Ewert traf Finn Dobschall zum 1:0. Jetzt ging es hin und her. Tim Hellwege muss aus wenigen Metern den Ausgleich machen, doch er vergab. Samuel Pennell machte es wenig später besser. Kurz nach einem nicht gegebenen Treffer der SG schoss Niklas Albers nach Traumpass von Tim Oelkers das 2:1. „Die frischen Kräfte Tim Oelkers und Mike Bellmann brachten richtig viel Schwung“, lobte Steffens. Selbst nach dem 3:1 durch Niklas Albers, nach starker Vorarbeit von Mike Bellmann, gaben die Gäste nicht auf. „Die waren besonders bei Standards immer wieder brandgefährlich. So auch beim nächsten Tor“, äußerte sich der TSV-Trainer. Ein Freistoß landete dem starken Blerim Dudaj vor den Füßen, der das 3:2 machte. Kurz darauf scheiterte er per Kopf an Torwart Siegler. In der Nachspielzeit schoss Samuel Pennell aus 20 Metern zum 3:3 unter der Latte. „Das war nicht unverdient und so hätte es auch bleiben können. Warum dann so lange nachgespielt wurde, weiß ich nicht“, gab Steffens zu. Es ging also noch weiter. Satte acht Minuten wurden nachgespielt. Dem Tabellenführer gelang in einem Klassespiel dann doch noch der Siegtreffer. Marvin Kanter köpfte einen Freistoß an die Latte, Finn Dobschall staubte ab. Nach einer Rudelbildung war Schluss, etwas unglücklich für die SG Freiburg/Oederquart, die am kommenden Freitag die SV Drochtersen/Assel V zum Derby erwartet. Für Apensen geht es in Ottensen ebenfalls mit einem Derby weiter.

Niklas Albers liegt mit jetzt 14 Treffern weiterhin auf Platz 1 der Torschützenliste.