Sieben Tore, ein Derby - TuS I schlägt TuS II

TuS Lingen I entscheidet vereinsinternes Derby gegen TuS II mit 5:2 für sich Lingen.
Premiere beim TuS: Erstmals traf die erste auf die zweite Mannschaft in einem Pflichtspiel und die Zuschauer bekamen bei sommerlicher Hitze ein unterhaltsames Derby zu sehen. Am Ende setzte sich die Erste verdient mit 5:2 durch. Der Liveticker von Markus Meer verzeichnete bereits über 2.000 Aufrufe (2.065).
In der Anfangsphase war es die Reserve, die mutig aufspielte und Vorteile hatte. Doch nach rund 25 Minuten übernahm die „Erste“ klar das Kommando. Den Auftakt machte Hendrik Müller, der nach einem glänzenden Steckpass von Colin Hammacher zur 1:0-Führung einschob (35.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Hammacher selbst per Freistoß nach (45.+5).
Direkt nach Wiederanpfiff schlug erneut Hammacher zu: Über Zuspiel von Sousa vollendete er zum 3:0 (46.), nur wenige Minuten später markierte der Kapitän gar das 4:0 (51.). Als die Partie schon entschieden schien, kam TuS II zurück: Kledian Zllamja verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:4 (63.), und Besnik Rrahmani verkürzte nach Noori-Vorarbeit sogar auf 2:4 (85.). Nun wackelte die Erste kurzzeitig, ehe Joker Masiiwa Givemore Chimbwanda nach Vorarbeit von Henri Lohle den Schlusspunkt setzte - 5:2 (87.).
Der Schiedsrichter leitete die faire Partie ohne eine einzige Karte. Unter großem Applaus endete das vereinsinterne Derby mit einem verdienten Sieg für die „Erste“.