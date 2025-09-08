Sieben Tore, ein Derby - TuS I schlägt TuS II

Premiere beim TuS: Erstmals traf die erste auf die zweite Mannschaft in einem Pflichtspiel und die Zuschauer bekamen bei sommerlicher Hitze ein unterhaltsames Derby zu sehen. Am Ende setzte sich die Erste verdient mit 5:2 durch. Der Liveticker von Markus Meer verzeichnete bereits über 2.000 Aufrufe (2.065).

In der Anfangsphase war es die Reserve, die mutig aufspielte und Vorteile hatte. Doch nach rund 25 Minuten übernahm die „Erste“ klar das Kommando. Den Auftakt machte Hendrik Müller, der nach einem glänzenden Steckpass von Colin Hammacher zur 1:0-Führung einschob (35.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Hammacher selbst per Freistoß nach (45.+5).