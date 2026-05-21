 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Sieben-Tore-Drama: Hundersingen bricht Bad Saulgauer Herzen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 32. Spieltags

von red · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Die heutige Fortsetzung des 32. Spieltags in der Bezirksliga Oberschwaben bot den Zuschauern ein hochemotionales Wechselbad der Gefühle. Im Duell zwischen dem FV Bad Saulgau 04 und den SF Hundersingen erlebten die Fans ein dramatisches Torspektakel, das bis zur letzten Minute von purer Leidenschaft und unbändigem Kampfgeist geprägt war.

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Gestern, 18:30 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
1
1
Abpfiff

Es war ein Schlüsselspiel im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrelegation. Die drittplatzierte SG Ringschnait/Mittelbuch empfing den Tabellenzweiten SGM Ummendorf/Fischbach. Für die Gastgeber bot sich die große Chance, den Rückstand zu verkürzen, während die Gäste ihren komfortablen Vorsprung verteidigen wollten.

Die sportliche Brisanz spiegelte sich auch auf dem Rasen wider, wo sich beide Mannschaften einen leidenschaftlichen Kampf lieferten. Die Torfolge eröffnete Benedikt Grickscheit, der in der 41. Minute den Treffer zum 0:1 für die Gäste erzielte. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 51. Minute traf Marco Münst per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. In der dramatischen Schlussphase überschlugen sich noch einmal die Ereignisse, als Luca Ruedi von der SG Ringschnait/Mittelbuch in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Ein Sieger sollte in diesem nervenaufreibenden Duell jedoch nicht mehr ermittelt werden.

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Heute, 18:45 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
3
4
Abpfiff

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Begegnung musste der Tabellenletzte eine extrem bittere Heimniederlage einstecken. Den Auftakt machte Timo Bischofberger, der bereits in der 5. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Die Heimmannschaft schlug jedoch eindrucksvoll zurück: David Bachhofer traf in der 26. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nur wenige Minuten später drehte David Striegel in der 29. Minute das Spiel zur 2:1-Führung, ehe Cenk Bulanik in der 36. Minute sogar auf 3:1 erhöhte.

Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und schlugen noch vor dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doppelt zurück. Dennis Heiss verkürzte in der 45.+2 Minute auf 3:2, und nur eine Minute später erzielte erneut Timo Bischofberger in der 45.+3 Minute den 3:3-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie bis in die Schlussphase offen, ehe Jochen Gulde in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:4-Endstand den späten und emotionalen Knockout für die Gastgeber besiegelte.

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So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
15:00

Der TSV Kirchberg/Iller kommt nach dem 0:4 in Krauchenwies unter Zugzwang und möchte schnell wieder Stabilität finden. Die SGM Blönried/Ebersbach verlor zuletzt 2:4 in Hohentengen und steht nach dem bereits besiegelten Abstieg auch für einen sauberen Saisonabschluss auf dem Platz. Kirchberg ist zuhause in der Pflicht, auch weil das Hinspiel verloren ging. Die SGM Blönried/Ebersbach setzte sich damals mit 3:2 durch.
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Morgen, 19:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
19:00live

Der VfB Gutenzell musste sich zuletzt Ringschnait mit 0:3 geschlagen geben und steht mit 40 Punkten kurz vor der Abstiegszone. Krauchenwies/Hausen/Göggingen reist nach dem überzeugenden 4:0 gegen Kirchberg mit viel Selbstvertrauen an und kann sich mit einem weiteren Sieg im oberen Mittelfeld festsetzen. Das Hinspiel gewann Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 3:1.
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So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Dieses Duell hat Gewicht für die Plätze direkt hinter der Spitzengruppe. Sulmetingen steht nach dem 1:4 in Ummendorf bei 54 Punkten, Sigmaringen nach dem 0:3 gegen Mengen bei 53. Für beide ist es die Chance, sich im Endspurt noch einmal zu zeigen. Im Hinspiel gewann Sulmetingen eindrucksvoll mit 6:2 in Sigmaringen.
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Morgen, 19:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
19:00

Der FC Mengen marschiert mit 79 Punkten ungeschlagen an der Spitze und hat zuletzt mit dem 3:0 in Sigmaringen die nächste Hürde souverän genommen. Der SV Uttenweiler gewann zuletzt 3:1 gegen Eberhardzell und steht mit 38 Punkten auf Rang zwölf, reist aber dennoch klar als Außenseiter an. Im Hinspiel gewann Mengen in Uttenweiler mit 4:0.
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So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00

Eberhardzell hat beim 1:3 in Uttenweiler erneut Punkte liegen lassen und musste mit 25 Zählern den vorzeitigen Abstieg verkraften. Steinhausen gewann zuletzt 2:0 gegen Bad Saulgau und hat mit 37 Punkten wieder etwas mehr Hoffnung, will nun aber nachlegen. Im Hinspiel gewann Eberhardzell in Steinhausen mit 2:1.
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So., 24.05.2026, 16:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
16:00

Die SG Ertingen Binzwangen verlor zuletzt 2:4 in Hundersingen und hat mit 29 Punkte kaum Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der FV Rot kommt mit dem kleinen Achtungserfolg des 2:2 gegen Ochsenhausen. Beide Mannschaften wollen in diesem Kellerduell endlich wieder einen Dreier holen. Im Hinspiel gewann Ertingen in Rot mit 3:2.
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So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
15:00

Der SV Ochsenhausen holte zuletzt beim 2:2 in Rot erneut keinen Sieg. Hohentengen reist nach dem 4:2 gegen Blönried mit 55 Punkten auf Rang vier an und hat das Ziel, die starke Saison mit einem Platz weit vorne zu beenden. Es ist ein Spiel, in dem Ochsenhausen endlich auch den vorzeitigen Klassenerhalt klarmachen möchte. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.