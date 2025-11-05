Sieben Tore aberkannt: Kopf-an-Kopf-Rennen in A-Klassen Zugspitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
An der Spitze der Torschützenliste der A-Klassen Zugsspitze überragen zwei Männer – einer von ihnen ist Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl. Allein in den letzten fünf Partien netzte er sechsmal ein. Eigentlich hätte der Goalgetter 29 der 53 Tore erzielt – das ist mehr als die Hälfte! Da Türkspor Hausham aber zurückgezogen hat, wurde der 15:0-Sieg und die sieben Fichtner-Treffer nicht gewertet, sodass der Torjäger „nur“ bei 22 Treffern steht.
Damit steht er gleichauf mit Christopher Schröter von den Sportfreunden Windach, der schon letzten Monat Verfolger Nummer eins war. Zuletzt kassierten die Windacher zwei Niederlagen hintereinander und rutschten dadurch auf Platz 3 ab. Davor schlug der Goalgetter aber so richtig zu und erzielte drei Dreierpacks in Folge.
Es gibt ein neues Gesicht auf dem Treppchen des ERDINGER Rankings – und zwar das von Selvedin Mesanovic vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen II. In den letzten vier Partien schoss er drei Hattricks. Damit steht der FC GAP II nicht nur auf dem ersten Tabellenplatz, sondern der Goalgetter auch bei 19 Saisontreffern.
1. Matthias Fichtner, SC Wörnsmühl, A-Klasse Zugspitze 4: 22 Tore
1. Christoph Schröter, Sportfreunde Windach, A-Klasse Zugspitze 7: 22 Tore
3. Selvendin Mesanovic, 1. FC Garmisch-P. II, A-Klasse Zugspitze 6: 19 Tore
4. Leon Ruder, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 18 Tore
5. Oskar Ruhland TSV Schongau, A-Klasse Zugspitze 8: 16 Tore
5. Daniel Fischer, TSV Herrsching, A-Klasse Zugspitze 1: 16 Tore
7. Korbinian Ertl, ASV Eglfing, A-Klasse Zugspitze 5: 15 Tore
8. Tom Weichenberger, SV Althegnenberg, A-Klasse Zugspitze 1: 14 Tore
9. Julian Loserth, FC Wildsteig/Rottenbuch II, A-Klasse Zugspitze 8: 13 Tore
10. Jon Gashi, SF Föching, A-Klasse Zugspitze 3: 12 Tore und fünf weitere Spieler mit jeweils 13 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
