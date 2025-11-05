Sieben Tore aberkannt: Kopf-an-Kopf-Rennen in A-Klassen Zugspitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

An der Spitze der Torschützenliste der A-Klassen Zugsspitze überragen zwei Männer – einer von ihnen ist Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl. Allein in den letzten fünf Partien netzte er sechsmal ein. Eigentlich hätte der Goalgetter 29 der 53 Tore erzielt – das ist mehr als die Hälfte! Da Türkspor Hausham aber zurückgezogen hat, wurde der 15:0-Sieg und die sieben Fichtner-Treffer nicht gewertet, sodass der Torjäger „nur“ bei 22 Treffern steht.

Damit steht er gleichauf mit Christopher Schröter von den Sportfreunden Windach, der schon letzten Monat Verfolger Nummer eins war. Zuletzt kassierten die Windacher zwei Niederlagen hintereinander und rutschten dadurch auf Platz 3 ab. Davor schlug der Goalgetter aber so richtig zu und erzielte drei Dreierpacks in Folge.