Sieben Testspiele: So läuft die Vorbereitung des KFC Uerdingen

Bis zum Auftakt – und den ersten Bildern der Zugänge in KFC-Farben – dauert es nicht mehr lange. Der Trainingsauftakt ist für den kommenden Samstag (28. Juni) angedacht, der offizielle Startschuss soll zwischen 12 und 12.30 Uhr erfolgen.

Ein paar Tage zur Kennenlernen wird dem neu zusammengewürfelten Kader gewährt, ehe sich die Elf von Julian Stöhr erstmals beweisen darf. Wie üblich gastiert der KFC am Rundweg beim VfB Uerdingen, Anpfiff erfolgt am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr.

Weiter geht's mit zwei nominellen 'Heimspielen', die jedoch nicht in der Grotenburg ausgetragen werden. Zunächst geht es am 12. Juli auf die Anlage vom KTSV Preussen Krefeld gegen Westfalenligist TuS Hordel, einen Tag später erfolgt der Test am Rundweg gegen den Oberligisten SpVgg Erkenschwick.