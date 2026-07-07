Sieben Teams warten: Wer packt's ins Achtelfinale des Kreispokals? Im Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels stehen im Pokal heute neun Duelle an von red · Heute, 16:42 Uhr · 0 Leser

Gastspiel am Abend für den 1. FC Mitwitz. – Foto: Andreas Roith

Heute fallen im Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels die nächsten Pokal-Entscheidungen. Darunter im Derby zwischen dem 1. FC Burgkunstadt umd dem 1. FC Baiersdorf. Wer spielt sich ins Achtelfinale? Die Ergebnisse des Lotto Bayern Kreispokals auf einen Blick.

3. Runde: Kronach siegt im Elfmeterschießen – sieben Teams stehen bereits im Achtelfinale Hier geht's direkt zum Wettbewerb. Fr., 03.07.26 18:15 Uhr Neufang - Kronach 5:7

Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Nie'füllbach - TV Ebern 0:4

Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Weißenbrunn - SG Schmölz / Kü... II 3:1

Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Stockheim - TSV Windheim 2:0

Fr., 03.07.26 18:30 Uhr SG SC Steinbach - Neukenroth 0:3

Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Oberwohlsb. - FC Rodach 2:1

So., 05.07.26 15:00 Uhr Gr'garnstadt - DJK L'fels 1:5

Di., 07.07.26 18:30 Uhr Johannisthal - SV Friesen

Di., 07.07.26 18:30 Uhr Sonnefeld - Ketschendorf

Di., 07.07.26 18:30 Uhr Meilschnitz - TG Neustadt

Di., 07.07.26 18:30 Uhr VfB Einberg - TSV Meeder

Di., 07.07.26 18:30 Uhr FC Michelau - Staffelstein

Di., 07.07.26 18:30 Uhr U´preppach - Krecktal

Di., 07.07.26 18:45 Uhr Lettenreuth - Marktzeuln

Di., 07.07.26 18:45 Uhr Burgkunstadt - Baiersdorf

Di., 07.07.26 18:45 Uhr SG U-/O-Rodach II - Mitwitz