Sieben Teams warten: Wer packt's ins Achtelfinale des Kreispokals?

Heute fallen im Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels die nächsten Pokal-Entscheidungen. Darunter im Derby zwischen dem 1. FC Burgkunstadt umd dem 1. FC Baiersdorf. Wer spielt sich ins Achtelfinale? Die Ergebnisse des Lotto Bayern Kreispokals auf einen Blick.
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Fr., 03.07.26 18:15 Uhr Neufang - Kronach 5:7
Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Nie'füllbach - TV Ebern 0:4
Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Weißenbrunn - SG Schmölz / Kü... II 3:1
Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Stockheim - TSV Windheim 2:0
Fr., 03.07.26 18:30 Uhr SG SC Steinbach - Neukenroth 0:3
Fr., 03.07.26 18:30 Uhr Oberwohlsb. - FC Rodach 2:1
So., 05.07.26 15:00 Uhr Gr'garnstadt - DJK L'fels 1:5
Di., 07.07.26 18:30 Uhr Johannisthal - SV Friesen
Di., 07.07.26 18:30 Uhr Sonnefeld - Ketschendorf
Di., 07.07.26 18:30 Uhr Meilschnitz - TG Neustadt
Di., 07.07.26 18:30 Uhr VfB Einberg - TSV Meeder
Di., 07.07.26 18:30 Uhr FC Michelau - Staffelstein
Di., 07.07.26 18:30 Uhr U´preppach - Krecktal
Di., 07.07.26 18:45 Uhr Lettenreuth - Marktzeuln
Di., 07.07.26 18:45 Uhr Burgkunstadt - Baiersdorf
Di., 07.07.26 18:45 Uhr SG U-/O-Rodach II - Mitwitz
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr - Weißenbrunn
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr - Kronach
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr Stockheim - Neukenroth
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr -
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr -
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr Oberwohlsb. -
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr DJK L'fels -
Fr., 10.07.26 18:30 Uhr - TV Ebern