Sieben Teams und ein Trainer-Rücktritt: Die Ausgangslage im Keller

Der Abstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga hat sich kurz vor dem Endspurt noch einmal enorm zugespitzt. Einige Mannschaften haben in den vergangenen Wochen große Schritte Richtung Klassenerhalt gemacht, wie der MSV Bonn (32 Punkte), der nicht mehr in der Abstiegszone steht. In die andere Richtung ging es beim SC Volmershoven-Heidgen (31 Punkte) und dem SV Wachtberg (30 Punkte). Der SVW steht auf dem ersten Abstiegsplatz und muss zudem ohne Trainer Frank Pleimes auskommen - der 55-Jährige ist zurückgetreten.