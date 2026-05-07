Sieben Teams träumen von der Verbandsliga: Ehningen heiß gejagt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 26 Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verdichtet sich die Lage in beinahe allen Tabellenzonen. An der Spitze rechnen sich die ersten sieben Mannschaften noch Chancen im Aufstiegsrennen aus, zwischen TSV Ehningen, TSGV Waldstetten, TSV Bernhausen, TSV Bad Boll, 1. FC Eislingen, TSV Köngen und SV Waldhausen ist die Spannung greifbar. Im Keller wird die Luft für FV Sontheim/Brenz dagegen immer dünner, der Rückstand ist bereits erdrückend. Dieser Spieltag verspricht also keine gewöhnlichen 90 Minuten, sondern Spiele voller Druck, Hoffnung und der bangen Frage, wer im Saisonendspurt die Nerven behält.

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Für SC Geislingen wird die Lage nach dem 0:2 in Waldhausen immer heikler. Mit 26 Punkten steht die Mannschaft nur auf Rang 13 und spürt den Druck von unten deutlich. Jeder weitere Rückschlag könnte den Abstiegskampf noch schärfer machen. Nun kommt mit TSV Bad Boll ausgerechnet ein Team, das nach dem 4:2 gegen VfL Sindelfingen mit breiter Brust anreist und bei 45 Punkten weiter an die Spitze glaubt. Für die Gäste ist das kein Spiel zum Verwalten, sondern eine Pflichtaufgabe im Rennen um die ersten Plätze. Geislingen braucht Punkte für Ruhe, Bad Boll für die große Hoffnung. Genau das macht diese Partie so gefährlich und so aufgeladen. ---

Dieses Duell trägt die Wucht eines Spitzenspiels. 1. FC Eislingen verlor zuletzt 0:2 in Ehningen und musste damit einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Mit 43 Punkten ist aber noch alles offen. TSGV Waldstetten kam gegen Plattenhardt nicht über ein 0:0 hinaus, blieb aber mit 46 Punkten Zweiter und damit mitten im Rennen um die Spitzenplätze. Beide Mannschaften wissen, was auf dem Spiel steht: Wer hier gewinnt, setzt ein klares Signal an die Konkurrenz. Wer verliert, büßt mehr ein als nur Punkte. Es ist ein Spiel zwischen zwei Teams, die sich keinen Zentimeter schenken dürften, weil der Traum von oben noch lebt und das Feld an der Spitze so eng zusammengerückt ist. ---

Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr VfL Sindelfingen Sindelfingen FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:30 PUSH

VfL Sindelfingen musste beim 2:4 in Bad Boll erleben, wie ein Spiel nach gutem Beginn entgleiten kann. Mit 38 Punkten ist die Mannschaft noch im sicheren Mittelfeld, aber nicht weit genug weg, um sorglos zu sein. FV Spfr Neuhausen kommt nach dem 3:0 gegen Maichingen mit neuem Schwung und 32 Punkten nach Sindelfingen. Dieser Sieg hat die Gäste etwas aufgerichtet, doch die Gefahr im unteren Bereich bleibt spürbar. Für Sindelfingen ist es die Gelegenheit, nach der Niederlage eine klare Reaktion zu zeigen. Neuhausen dagegen kann mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Es ist ein Spiel, in dem beide Seiten noch zu viel zu verlieren haben, um auch nur einen Moment nachzulassen. ---

SV Waldhausen hat sich mit dem 2:0 gegen Geislingen im Rennen um die oberen Plätze zurückgemeldet und steht nun bei 43 Punkten. Damit ist auch für die Gastgeber noch immer einiges möglich. TSV Bernhausen ließ beim 0:0 gegen Sontheim überraschend Punkte liegen und hat mit 45 Zählern einen kleinen Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Gerade deshalb ist dieses direkte Duell so brisant. Waldhausen kann mit einem Heimsieg nach Punkten gleichziehen und ein Zeichen setzen. Bernhausen wiederum braucht nach dem Ausrutscher dringend eine Antwort, um nicht weiter an Boden zu verlieren. Zwischen beiden Teams liegen nur zwei Punkte, und genau diese Enge verleiht dem Spiel seine Schärfe. ---

Die Ausgangslage ist eindeutig und gerade deshalb voller Druck. TSV Köngen verlor zuletzt 0:1 in Böblingen und steht mit 43 Punkten weiter in Reichweite zur Spitze. Wer in diesem Aufstiegsrennen mitreden will, darf gegen den Tabellenletzten kaum stolpern. FV Sontheim/Brenz ist nach dem 0:0 in Bernhausen zwar nicht völlig eingebrochen, aber mit nur 11 Punkten und einem riesigen Rückstand so gut wie abgestiegen. Für die Gäste zählt jeder Punkt noch als Lebenszeichen, tabellarisch ist die Lage aber fast aussichtslos. Köngen trägt die Pflicht, Sontheim die Verzweiflung. Solche Spiele sind auf dem Papier klar, auf dem Platz aber oft unangenehm, weil der Favorit gewinnen muss und der Außenseiter nur noch mit aller letzten Kraft dagegenhalten kann. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH

TSVgg Plattenhardt hat mit dem 0:0 bei Waldstetten einen respektablen Punkt geholt, bleibt mit 25 Zählern aber in einer kritischen Lage. Jeder weitere Zähler kann für den Aufsteiger Gold wert sein. SV Böblingen reist nach dem 1:0 gegen Köngen mit 35 Punkten und deutlich größerer Ruhe an, doch endgültig durch ist auch dort noch nichts. Genau das macht diese Partie so interessant. Plattenhardt wird zu Hause alles auf ein unbequemes Spiel anlegen, weil jeder Punkt im Keller zählt. Böblingen wiederum kann mit einem Auswärtssieg einen weiteren großen Schritt machen und die Sorgen deutlich verkleinern. Es ist ein Spiel zwischen bedrängter Hoffnung und dem Wunsch nach endgültiger Absicherung. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH

TSV Ehningen hat mit dem 2:0 gegen Eislingen eindrucksvoll unterstrichen, warum die Mannschaft die Tabelle anführt. 48 Punkte, Rang eins, dazu das Gefühl, im richtigen Moment Stabilität gefunden zu haben: Die Gäste kommen als Spitzenreiter mit klarer Mission. MTV Stuttgart holte zuletzt ein 1:1 in Echterdingen und steht mit 24 Punkten auf Rang 15. Die Ausgangslage der Gastgeber ist angespannt, jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Gerade deshalb wird Ehningen auf Widerstand stoßen. Der Tabellenführer hat die größere Klasse, MTV Stuttgart die größere Not. In solchen Spielen liegt oft die ganze Härte dieser Phase: oben die Pflicht, unten die Angst. Und genau daraus wächst die Spannung. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH

GSV Maichingen musste beim 0:3 in Neuhausen einen bitteren Rückschlag hinnehmen und steht nun bei 33 Punkten. Das ist kein Polster, auf dem man sich ausruhen könnte. TV Echterdingen kam gegen MTV Stuttgart nur zu einem 1:1, obwohl der Ausgleich immerhin noch gelang. Mit 30 Punkten bleibt die Lage für den Absteiger der Vorsaison angespannt. Beide Mannschaften brauchen also dringend ein Ergebnis, das Ordnung schafft. Maichingen will die Heimschwäche des vergangenen Wochenendes abschütteln, Echterdingen mit einem Auswärtssieg endlich Luft holen. Es ist kein Spiel der großen Schlagzeilen, aber eines mit spürbarer Nervosität. Gerade in diesen direkten Duellen zeigt sich oft, wer im Saisonendspurt die klareren Nerven besitzt.