Sieben Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen Der Überblick von ser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Kuban

Bevor wir in die Rückrunde starten, blicken wir noch einmal zurück und beleuchten die sieben Teams, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind.

Wichtig vorab: Wenn wir von ungeschlagenen Teams sprechen, beziehen wir uns ausschließlich auf die Ligaspiele. Pokalspiele sind ausgeklammert, Testspiele sowieso. In den höherklassigeren Ligen mussten alle schon mindestens ein Mal das Feld auch als Verlierer verlassen. Auf regionaler Ebene, aber auch in der Berlin-Liga sowie beiden Landesligen gibt es keine ungeschlagenen Teams mehr. Doch in der Bezirksliga wahrt eine Mannschaft noch die Serie. Der FC Stern Marienfelde II führt die Bezirksliga Staffel zwei an und das trotz großer Konkurrenz. Mit Bosna, dem VfB Berlin und GW Neukölln lauern drei Mannschaften hinter der Top 3 und dürfen durchaus noch Richtung Aufstieg schielen. Den peilt auch der zweitplatzierte SFC Veritas an. Und mit Delay Sports spielt die vermutlich am besten besetzte Bezirksliga-Mannschaft in dieser Staffel. Doch auch die konnte Marienfelde bisher noch keine Niederlage zufügen. 12 Siege, drei Unentschieden aus den bisher gespielten 15 Partien sollten reichlich Selbstvertrauen für die bald startende Rückrunde geben.

In der Kreisliga A sind gleich zwei Teams noch ohne Niederlage. In Staffel zwei konnte Fortuna Pankow bisher immer punkten, führt die Liga an, auch wenn das Team schon sechs Unentschieden einfuhr. In Staffel drei ist Delay Sports II noch ungeschlagen. Elf Siege und vier Unentschieden stehen bis dato zu Buche. In der Kreisliga B sind ebenfalls zwei Teams noch unbesiegt. Und die spielen in der selben Staffel. Sowohl der NFC Rot-Weiß II als auch der Berliner SC III wurden noch nicht geschlagen. Das direkte Duell beider Teams in der Hinrunde endete 2:2.