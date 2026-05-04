Sieben Stunden Fußball und ein Niedersachsen-Duell zur Mittagszeit

Der Finaltag der Amateure geht am 23. Mai 2026 in seine elfte Auflage – und bleibt ein Fixpunkt im deutschen Fußballkalender. Wie der Deutscher Fußball-Bund bekanntgab, werden erneut 21 Landespokalendspiele in einer groß angelegten Livekonferenz im Ersten übertragen. Die ARD startet ihre Berichterstattung um 11.20 Uhr und begleitet das Geschehen bis 18.55 Uhr – direkt im Anschluss folgt das Finale im DFB-Pokal zwischen FC Bayern München und VfB Stuttgart.
Im Fokus aus niedersächsischer Sicht steht das Duell zwischen Lüneburger SK Hansa und TuS Bersenbrück, das im zweiten Übertragungsblock um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Gespielt wird im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen – erstmals ist der Niedersächsische Fußballverband Ausrichter des Endspiels im Herrenbereich an diesem Standort.
Vier Anstoßzeiten, ein Ziel: DFB-Pokal
Die 21 Endspiele verteilen sich auf vier Zeitfenster. Sieben Begegnungen eröffnen den Tag um 11.30 Uhr, darunter etwa das traditionsreiche Duell zwischen dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim sowie das Nordduell zwischen SV Todesfelde und 1. FC Phönix Lübeck.
Ab 13.30 Uhr folgt der zweite Block mit sechs Partien, inklusive des Niedersachsen-Finals. Am Nachmittag schließen sich jeweils vier Spiele um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr an, ehe die Konferenz nahtlos in das nationale Pokalfinale übergeht.
Für alle Finalisten geht es neben dem Titel vor allem um die Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2026/27 – ein sportlich wie wirtschaftlich bedeutsames Ziel.
Neue Produktionsstruktur und breite Verfügbarkeit
Erstmals übernimmt die DFB GmbH & Co. KG gemeinsam mit der best boys tv-factory GmbH die komplette technische Umsetzung aller 21 Spiele. Die ARD bleibt Rechteinhaber im Free-TV und ergänzt die Konferenz durch umfangreiche digitale Angebote: 16 Partien werden zusätzlich in voller Länge in der ARD Mediathek sowie auf den Online-Plattformen der Landesrundfunkanstalten gezeigt. Vier weitere Spiele laufen parallel auf DFB.TV.
DFB-Vizepräsident Peter Frymuth spricht von einem „Festtag für den deutschen Fußball“, der Jahr für Jahr die Bandbreite und Leidenschaft des Amateurbereichs sichtbar mache. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betont die Einzigartigkeit der Konferenz, die „authentische Fußballkultur aus allen Regionen“ abbilde.
Auch Ralph-Uwe Schaffert, Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes, unterstreicht die besondere Rolle der diesjährigen Ausgabe: Die Premiere in Barsinghausen verleihe dem Wettbewerb zusätzlichen historischen Charakter.
Damit ist der Rahmen gesetzt für einen Fußballtag, der erneut die Brücke zwischen Basis und großer Bühne schlägt – und dem Amateurspiel für einen Tag die volle Aufmerksamkeit sichert.
Die Ansetzungen des Finaltags der Amateure 2026 am 23. Mai in der Übersicht:
11.30 Uhr:
• Badischer Fußballverband: VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg) –
SV Waldhof Mannheim (3. Liga)
• Berliner Fußball-Verband: VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) – BFC
Dynamo (Regionalliga Nordost)
• Bremer Fußball-Verband: Leher TS (Bremen-Liga) – SV Hemelingen (Bremen-Liga)
• Hamburger Fußball-Verband: SC Vorwärts Wacker 04 (Oberliga Hamburg) –
Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Oberliga Hamburg)
• Fußball-Landesverband Brandenburg: FC Energie Cottbus (3. Liga) –
VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd)
• Schleswig-Holsteinischer Fußballverband: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-
Holstein) – 1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord)
• Thüringer Fußball-Verband: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) - ZFC
Meuselwitz (Regionalliga Nordost)
13.30 Uhr:
• Niedersächsischer Fußballverband: Lüneburger SK Hansa (Oberliga
Niedersachsen) – TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen)
• Fußballverband Rheinland: TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – SV
Eintracht Trier (Regionalliga Südwest)
• Fußballverband Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) -
Hallescher FC (Regionalliga Nordost)
• Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (Verbandsliga) -
F.C. Hansa Rostock (3. Liga)
• Südbadischer Fußballverband: Bahlinger SC (Regionalliga Südwest) – FC 08
Villingen (Oberliga Baden-Württemberg)
• Südwestdeutscher Fußballverband: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – FK
Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
15.30 Uhr:
• Fußball-Verband Mittelrhein: Fortuna Köln (Regionalliga West) – Viktoria Köln (3.
Liga)
• Fußballverband Niederrhein: MSV Duisburg (3. Liga) - SC St. Tönis (Oberliga
Niederrhein)
• Sächsischer Fußball-Verband: FSV Zwickau (Regionalliga Nordost) – FC
Erzgebirge Aue (3. Liga)
• Württembergischer Fußballverband: Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) -
SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest)
16.30 Uhr:
• Bayerischer Fußball-Verband: Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSV
1860 München (3. Liga)
• Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: SC Verl (3. Liga) –
Sportfreunde Lotte (Regionalliga West)
• Hessischer Fußball-Verband: SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) - SG Barockstadt
Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest)
• Saarländischer Fußballverband: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) – FC 08
Homburg (Regionalliga Südwest)