Sieben Stunden Fußball und ein Niedersachsen-Duell zur Mittagszeit

Der Finaltag der Amateure geht am 23. Mai 2026 in seine elfte Auflage – und bleibt ein Fixpunkt im deutschen Fußballkalender. Wie der Deutscher Fußball-Bund bekanntgab, werden erneut 21 Landespokalendspiele in einer groß angelegten Livekonferenz im Ersten übertragen. Die ARD startet ihre Berichterstattung um 11.20 Uhr und begleitet das Geschehen bis 18.55 Uhr – direkt im Anschluss folgt das Finale im DFB-Pokal zwischen FC Bayern München und VfB Stuttgart. Im Fokus aus niedersächsischer Sicht steht das Duell zwischen Lüneburger SK Hansa und TuS Bersenbrück, das im zweiten Übertragungsblock um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Gespielt wird im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen – erstmals ist der Niedersächsische Fußballverband Ausrichter des Endspiels im Herrenbereich an diesem Standort.

Vier Anstoßzeiten, ein Ziel: DFB-Pokal Die 21 Endspiele verteilen sich auf vier Zeitfenster. Sieben Begegnungen eröffnen den Tag um 11.30 Uhr, darunter etwa das traditionsreiche Duell zwischen dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim sowie das Nordduell zwischen SV Todesfelde und 1. FC Phönix Lübeck. Ab 13.30 Uhr folgt der zweite Block mit sechs Partien, inklusive des Niedersachsen-Finals. Am Nachmittag schließen sich jeweils vier Spiele um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr an, ehe die Konferenz nahtlos in das nationale Pokalfinale übergeht.