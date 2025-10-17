Sieben Spiele ungeschlagen – Aufsteiger trifft auf heimstarken MTV

Am Sonntag wartet auf die Sportfreunde Anderten die nächste große Herausforderung. Das Team von Tobias Faust gastiert beim MTV Engelbostel-Schulenburg, der sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat und zuletzt beim FC Lehrte mit 2:1 siegte. Die Rollen sind klar verteilt – und doch reist der Aufsteiger mit wachsender Zuversicht an.

„Aus Andertener Sicht treffen zwei Mannschaften aufeinander, die aktuell die längste Serie in der Liga haben“, sagte Faust vor dem 13. Spieltag. Während Engelbostel seit Wochen konstant punktet, hat auch Anderten mit sieben ungeschlagenen Partien in Folge eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. „Engelbostel spielt eine gute Saison und steht zurecht dort oben. Sie sind der Favorit, das ist keine Frage“, so Faust weiter. „Aber wir fahren mit breiter Brust hin und wollen etwas Zählbares mitnehmen.“

Der MTV, angeführt von Torjäger Louis Trollmann, bewies zuletzt Nervenstärke und gewann in Lehrte dank später Treffer. Für Anderten gilt es, defensiv kompakt zu bleiben und über Umschaltmomente gefährlich zu werden – eine Stärke, die der Aufsteiger in den vergangenen Wochen mehrfach unter Beweis gestellt hat. Mit 15 Punkten aus elf Spielen hat sich das Team vom Aufsteigerstatus zum stabilen Mittelfeldklub entwickelt.

„Wir wollen Engelbostel so lange wie möglich ärgern“, kündigt Faust an. „Wenn wir unsere Serie fortsetzen können, wäre das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.“