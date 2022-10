Jürgen Engelleiter (rechts) war nicht zu beneiden, dem Keeper des TSV Gersthofen flogen in Sonthofen die Bälle nur so um die Ohren. Am Ende setzte sich der Herbstmeister mit 7:1 durch. – Foto: Dieter Latzel

Sieben Sonthofer Treffer für den Herbsttitel Landesligist deklassiert den TSV Gersthofen +++ Ehekirchen kann auch gegen Top-Teams punkten +++ In Überzahl läuft beim TSV Hollenbach nichts mehr

Der 1. FC Sonthofen ließ diesmal keine Zweifel aufkommen. Mit dem 7:1-Kantersieg gegen den TSV Gersthofen sicherte sich der Tabellenführer gleichzeitig die Herbstmeisterschaft in der Landesliga Südwest. Allerdings knapp vor dem punktgleichen FC Ehekirchen, der beim VfB Durach mit 2:0 siegreich blieb und damit erstmals in dieser Saison einen Kontrahenten aus der Spitzengruppe bezwingen konnte. In Schlagdistanz bleibt der FC Kempten durch das 3:0 gegen den SV Mering, während der VfL Kaufering nach dem 1:1 beim FC Memmingen II etwas abreißen lassen muss.

Mit einem Kantersieg zur „Herbstmeisterschaft“: Der 1. FC Sonthofen zeigte sich beim 7:1 über den TSV Gersthofen torhungrig und von seiner Sahne-Seite. Die Hausherren ließen sich auch vom frühen Rückstand nicht schocken. Andreas Hindelang, Patrick Littig und Pirmin Wegele gelang jeweils ein Doppelpack.

Das erste Ausrufezeichen setzten aber die Gersthofer, als Tobias Hildmann nach vier Minuten einen Elfmeter verwandelte. Die Hausherren erhielten kurz darauf ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den Hindelang zum Ausgleich verwandelte. Jetzt lief die Angriffsmaschine der Oberallgäuer. Bis zur 21. Minute stellte der FCS die Weichen auf Sieg. Zuerst gelang Hindelang auf Zuspiel von Mürkl das 2:1. Gleich darauf passte Haug in die Schnittstelle der Gästeabwehr, und Penz erhöhte auf 3:1. Bis zur Pause durfte sich Gersthofen bei Torwart Jürgen Engelleiter bedanken, dass es nicht schon zu diesem Zeitpunkt klarer zurücklag.

Patrick Littig und Pirmin Wegele erhöhten nach der Pause auf 5:1. Jetzt wurde es für die Gersthofer bitter, denn Littig und Wegele erhöhten auf 7:1. FCS-Coach Benjamin Müller sprach von einem verdienten Sieg, während Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann bemängelte, dass sein Teams einfach zu wenig zeigte. (dl)

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 225

Tore: 0:1 Tobias Hildmann (4./Foulelfmeter), 1:1 Andreas Hindelang (12./Handelfmeter), 2:1 Andreas Hindelang (17.), 3:1 Marc Penz (21.), 4:1 Patrick Littig (57.), 5:1 Pirmin Wegele (63.), 6:1 Patrick Littig (71.), 7:1 Pirmin Wegele (89.)

Die zuletzt nach oben zeigende Formkurve des TSV Schwabmünchen hat einen schweren Knick bekommen. Nach einer schwachen Leistung samt einer 0:1-Niederlage beim TSV Jetzendorf ist aus dem erhofften Schritt aus dem Tabellenkeller nichts geworden.

Schwabmünchens Trainer Esad Kahric war nach der Partie ziemlich bedient. „Das waren wieder drei Schritte zurück“, stellt er fest. Sein Team lies komplett die zuletzt gezeigten spielerischen Elemente vermissen. Da Jetzendorf sichtbar selbst nur geringe Qualität aufs Feld brachte, entwickelte sich ein Spiel, dass stetig erfolglos auf der Suche nach Niveau war.

Schwabmünchen enttäuschte auf fast allen Positionen, ein kontrollierte Spielaufbau fand nicht statt und auch die Standardsituationen sorgten kaum für Gefahr. Zehn Minuten nach der Pause hatten die Jetzendorfer ihren eigentlich einzigen spielerischen Lichtblick, der direkt zum 1:0 durch Josef Keimel führte. Kurz darauf waren die Oberbayern nach der Ampelkarte für Dennis Pöllner nur noch zu zehnt. Doch aus der Überzahl machte der Bayernliga-Absteiger nichts. Symptomatisch war die Aktion von Tim Uhde, der mutterseelenallein vor dem Tor auftauchte und sich für einen Querpass ins Nichts entschied, statt den Ball zum Schwabmünchner Ausgleich ins Tor zu schieben. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Straubing) - Zuschauer: 230

Tor: 1:0 Josef Keimel (55.)

Gelb-Rot: Dennis Pöllner (60./TSV Jetzendorf)

Sie haben es spannend gemacht. Zwei Mal mussten die Kcker des FV Illertissen II einem Rückstand hinterherlaufen, ehe der 3:2-Sieg gegen den SC Olching feststand. „Fußball könnte so einfach sein“, meinte FVI-Trainer Sven Ackermann danach.

In jedem Fall hatte Ackermann mit der Einwechslung von Robin Glöckle den richtigen Riecher. Der erzielte zehn Minuten vor Spielende den Siegtreffer. Illertissen hatte zunächst gut begonnen. Mit der ersten gelungenen Aktion gingen jedoch die Oberbayern durch Benedikt Wiegert in Führung. Patrick Ekinci glich noch vor der Pause aus. Weil die Hausherren dann etwas nachließen, war das 1:2 durch Sebastian Heiß die logische Folge. Per Kopf glich wiederum Ekinci zum 2:2 aus. Nach dem 3:2 von Glöckle kam Olching noch einmal auf und zu zwei guten Möglichkeiten zum Ausgleich. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde (Kaufering) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Benedikt Wiegert (31.), 1:1 Patrick Ekinci (43.), 1:2 Sebastian Heiß (53.), 2:2 Patrick Ekinci (70.), 3:2 Robin Glöckle (80.)

Simon Fischer (links) behauptete sich zwar gegen Oberweikertshofens Constantin von Borries am Ball, ging mit dem TSV Hollenbach aber bei der 1:3-Heimniederlage wieder leer aus. – Foto: Wilhelm Baudrexl

„Die rote Karte hatte eher einen Knick in unsem Spiel zur Folge. Schade, dass wir nun wieder mit leeren Händen dastehen“, so Trainer Daniel Zweckbronner nach der 1:3-Niederlage seines TSV Hollenbach gegen den SC Oberweikertshofen. Der TSV lag schon nach wenigen Sekunden zurück, weil Elias Eck den Ball über die Linie drückte. In der Folge sahen die Zuschauer eine Partie, die von kämpferischen Elementen geprägt war. Die Hollenbacher hatten mehr Ballbesitz, Oberweikertshofen lauerte auf Konter.

Nach der Pause wurde der TSV stärker. Michael Schäfer verpasste es zweimal (46., 47.) den Ausgleich für seine Farben zu erzielen. Hollenbach war am Drücker, der Ausgleich lag in der Luft. Dann ließ sich Oberweikertshofens Lukas Kopyciok zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die rote Karte. Der vermeintliche Vorteil sorgte für besagten Bruch im Spiel der Krebsbachtaler. Elias Eck sorgte nach einem Konter für das 0:2 und ließ auch noch einen dritten Treffer zur Vorentscheidung folgen. Der TSV konnte nur noch Ricardo Anzano verkürzen, der einen von SCO-Torwart Lukas Schneider an Michael Schäfer verschuldeten Elfmeter verwandelte. (ff) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Julian Schaub (Schwaig) - Zuschauer: 258

Tore: 0:1 Elias Eck (1.), 0:2 Elias Eck (67.), 0:3 Elias Eck (73.), 1:3 Ricardo Anzano (85./Foulelfmeter)

Rote Karte: Lukas Kopyciok (56./SC Oberweikertshofen)

„In der Höhe ist das Ergebnis viel zu deutlich, aber wenn man vorne die Chancen nicht nutzt und kein Tor macht, dann verliert man eben“, lautete der knappe Kommentar von Trainer Ajet Abazi nach der 0:3-Niederlage seines SV Mering beim FC Kempten.

Der FCK erwischte einen Auftakt nach Maß. Daniele Sgodzaj hatte sich auf dem Flügel durchgesetzt und in der Mitte Thomas Rathgeber bedient, der zum 1:0. traf. Dabei blieb es bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Mitten in die Meringer Drangphase nutzten die Allgäuer dann einen missglückten Rückpass, Philip Simon spekulierte richtig und traf zum 2:0. Mering machte zum Ende hin auf, bot dem FCK Lücken und kassierte durch Umut Akan noch das dritte Gegentor. Die Leistung seiner Mannschaft will Trainer Abazi dennoch nicht schlechtreden: „Das Engagement der Mannschaft hat gepasst, wir haben alles gegeben – aber leider unsere Chancen nicht genutzt.“ (lost) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Thomas Rathgeber (6.), 2:0 Phillip Simon (69.), 3:0 Umut Akan (89.)

Einen verdienten Punkt hat sich der FC Memmingen II gegen den starken Aufsteiger VfL Kaufering geholt. Die FCM-Reservisten legten gleich richtig los, aber VfL-Torhüter Michael Wölfl parierte gegen Musa Youssef, Qazim Prushi verzog in den Anfangsminuten. Bei Kaufering war Felix Mailänder gefährlich. Seine erste Möglichkeit setzte er noch am Memminger Kasten vorbei, der zweite Anlauf brachte 0:1.

Gleich nach dem Seitenwechsel verhinderte FCM-Torhüter Felix Unger gegen Marcel Lex einen höheren Rückstand (56.). Beinahe im Gegenzug versemmelte Prushi nach schönem Zuspiel von Jonas Kaufmann den eigentlich sicheren Ausgleich. Kaufmann selbst gelang dann mit einem Fußballkunststück das hochverdiente 1:1. Nach einem Traumpass von Kapitän Youssef legte sich Kaufmann den Ball selbst auf den Kopf und nickte ein. Pech hatte Prushi, der in der Schlussphase einmal nur den Querbalken traf und einmal zu überhastet abschloss.

„Bis auf eine Viertelstunde Mitte der ersten Hälfte waren wir dem Gegner überlegen. Wir haben mehr und bessere Torchancen gehabt. Leider konnten wir nur eine davon nutzen. Mehr kann man nicht herausspielen“, trauerte FCM-Trainer Besim Miroci einem möglichen Sieg nach, war aber mit der Vorstellung seiner jungen Mannschaft insgesamt zufrieden, „die Art und Weise, wie wir unsere Chancen herausspielen, ist wirklich klasse.“ (ass)

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach) - Zuschauer: 59

Tore: 0:1 Felix Mailänder (32.), 1:1 Jonas Kaufmann (73.)

Torreich ging es zwischen dem TV Erkheim und der SpVgg Unterhaching II zu. Gleich acht Mal landete der Ball im Netz - ohne dass sich die Erkheimer über die 2:6-Niederlage grämen mussten. Denn Punkte hätte es auch bei einem Sieg über die außer Konkurrenz antretenden Hachinger ohnehin nicht gegeben. Bereits zur Pause lagen die jungen Oberbayern durch die Treffer von Josef Gottmeier (2), Felix Lautenbacher und Aaron Keller mit 4:0 in Führung.

Der TVE hatte beim Kopfball von Richard Neß an den Pfosten noch Pech, nach der Pause kamen die Unterallgäuer dann aber doch zu zwei Toren durch Krogler und Neß. Richtig spannend wurde es allerdings nicht, die Hachinger antworteten durch Dion Ajeti und Aaron Keller, die das Ergebnis noch einmal in die Höhe schraubten.

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Josef Gottmeier (22./Foulelfmeter), 0:2 Felix Lautenbacher (24.), 0:3 Aaron Keller (35.), 0:4 Josef Gottmeier (42.), 1:4 Fabian Krogler (46.), 2:4 Richard Neß (54.), 2:5 Dion Ajeti (58.), 2:6 Aaron Keller (69.)