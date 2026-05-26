Sieben Scorerpunkte: Dominik Damrose stürmt ins Rampenlicht

Die Nachricht von der Auszeichnung löste im Umfeld des Vereins große Begeisterung aus, doch der Geehrte selbst blieb bescheiden. Für den 22-jährigen Offensivakteur steht das Team stets über dem persönlichen Triumph. „Vielen Dank. Ehrlich gesagt habe ich damit nicht gerechnet. Natürlich freut es mich, vor allem weil es am Ende auch eine Auszeichnung für die starke Mannschaftsleistung ist“, erklärt Dominik Damrose sichtlich bewegt über den Ritterschlag zum FuPa-Spieler der Woche.

Der furiose Rausch im heimischen Stadion

Was sich beim fulminanten 8:0-Heimsieg gegen die SGM Königsbronn/Oberkochen auf dem Rasen abspielte, glich einer fußballerischen Machtdemonstration. Die Erleichterung über die gelungene Offensivleistung war nach dem Abpfiff in jeder Faser spürbar. Damrose blickt voller Stolz auf die Minuten zurück, in denen das Team wie entfesselt aufspielte: „In dem Spiel hat bei uns vieles sehr gut funktioniert. Vor allem unsere Chancenverwertung war diesmal deutlich besser als in manchen anderen Spielen der Saison. Außerdem standen wir defensiv sehr stabil und konnten dadurch auch zu Null spielen.“

Die pure Sucht nach dem direkten Duell

Seine beispiellose Ausbeute von vier Toren und drei Vorlagen in einer Partie zeugt von einem messerscharfen Torinstinkt. Wenn der Angreifer über seine liebste Art des Abschlusses spricht, spürt man das Adrenalin, das ihn im gegnerischen Drittel antreibt. „Am liebsten bekomme ich einen Steckpass in die Tiefe, sodass ich mit Tempo auf das Tor zulaufen kann und idealerweise im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart bin“, beschreibt he seine Vorliebe, die den Gegner an diesem Nachmittag schier verzweifeln ließ.

Eine Liebe zum Heimatverein

Hinter der sportlichen Sternstunde steht eine tiefe, emotionale Verwurzelung mit der eigenen Heimat. Für Damrose ist der TSV Gussenstadt kein x-beliebiger Club, sondern der Ort, an dem seine Träume begannen und an dem er Geborgenheit erfährt. „Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist wirklich etwas Besonderes. Wir verstehen uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon sehr gut. Außerdem ist der TSV Gussenstadt mein Jugendverein, weshalb ich eine besonders enge Verbindung zum Verein habe“, schildert er die familiäre Atmosphäre.

Die Inspiration durch ein spanisches Idol

Seine eigene Spielweise und die Begeisterung für das runde Leder wurden schon früh durch einen ganz großen Namen des Weltfußballs geprägt. Ein Idol, das ihm den Weg wies und seine Leidenschaft entfachte. „Mein Kindheitsidol war Fernando Torres. Seine Art, Fußball zu spielen, hat mich damals begeistert und auch mein Interesse für den englischen Fußball geweckt“, schwärmt der 22-Jährige von den prägenden Einflüssen seiner Jugend, die ihn bis heute auf dem Platz begleiten.

Die absolute Freiheit in der Zentrale

Auf dem Spielfeld fordert Damrose den Ball, will das Spiel lenken und die entscheidenden Akzente setzen. Seine Heimat hat er in den gefährlichen Zonen vor dem gegnerischen Kasten gefunden, wo er seine Stärken optimal entfalten kann. „Ich fühle mich generell im Zentrum am wohlsten, besonders auf der Zehnerposition oder im Sturm mit einem zweiten Stürmer neben mir“, erklärt der spielstarke Akteur seine Vorlieben auf dem grünen Rasen.

Der unbändige Hunger auf das Saisonfinale

Aktuell rangiert die Mannschaft auf dem fünften Tabellenplatz in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg. Doch die Spielzeit ist noch nicht vorbei, und der Erfolg gegen die SGM hat ein Feuer für den Endspurt entfacht. Damrose gibt eine emotionale Marschroute vor: „Für die letzten beiden Spiele der Saison wollen wir natürlich noch mal das Maximum herausholen und die Saison mit einem positiven Gefühl abschließen.“

Der harte Kampf gegen die Rückschläge

Hinter den glanzvollen Toren liegt jedoch ein steiniger Weg, gezeichnet von schmerzhaften Phasen des Leidens. In den vergangenen Jahren musste der junge Fußballer immer wieder Rückschläge verkraften, die seine mentale Stärke auf eine harte Probe stellten. Seine Hoffnungen für die Zukunft sind daher von tiefer Demut geprägt: „Es ist für mich vor allem wichtig, verletzungsfrei zu bleiben, da ich in den vergangenen Jahren leider immer wieder Rückschläge durch Verletzungen hatte. Darauf möchte ich aufbauen und mich sportlich kontinuierlich weiterentwickeln.“

Die wertvollen Kraftquellen abseits des Platzes

Um auf dem Rasen diese enorme Energie abrufen zu können, sucht der Offensivgeist in seiner Freizeit gezielt den Ausgleich in der Bewegung und der treuen Gemeinschaft. Die Stunden mit seinen Liebsten geben ihm die nötige Balance für den harten Ligaalltag. „Auch außerhalb des Fußballs bin ich gerne sportlich aktiv und verbringe viel Zeit mit Freunden“, verrät er über seine privaten Rückzugsorte, die ihm so viel Kraft schenken.

Zwischen Chemie-Labor und Fußballplatz

Auch im Berufs- und Bildungsleben beweist der 22-Jährige die gleiche eiserne Disziplin, die ihn vor dem gegnerischen Tor auszeichnet. Er steht vor einem akademischen Meilenstein, der seine intellektuelle Zielstrebigkeit unterstreicht. „Aktuell schreibe ich meine Bachelorarbeit im Bereich Chemie und werde im Anschluss mein Masterstudium beginnen“, erklärt der angehende Wissenschaftler. Ein bodenständiger Akademiker, der zeigt, dass man mit Fleiß, Ausdauer und Herzblut sowohl im Labor als auch im Strafraum außergewöhnliche Glanzlichter setzen kann.