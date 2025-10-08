Sieben Scorerpunkte beim 8:1 – Kotarska wirbelt auf dem Flügel

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Kotarska spricht im Interview über seine aktuelle Hochform, das Selbstverständnis der Mannschaft, seine persönliche Zukunft und warum er sich bei Zagreb Kassel rundum wohlfühlt.

Alon Kotarska war beim 8:1-Sieg seines Teams Zagreb Kassel gegen Anadoluspor II kaum zu stoppen. Der 1,86 Meter große Rechtsfuß war an sieben der acht Treffer beteiligt – fünf Tore erzielte er selbst, zwei bereitete er vor. Der beidseitig einsetzbare Flügelspieler, der aus der Jugend des VfL Kassel stammt, zeigt sich in bestechender Form und hat entscheidenden Anteil am Lauf seiner Mannschaft, die nun wieder Kontakt zur Spitzengruppe hat.

8:1 gegen Anadoluspor II – damit war in der Form wohl nicht zu rechnen, oder?

Alon Kotarska: Nein, damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet.

Du warst an sieben der acht Treffer beteiligt – fünf Vorlagen, zwei Tore. Gut gefrühstückt oder steckt mehr dahinter?

Kotarska: Wir haben als Team eine super Leistung gezeigt. Ich wurde einfach besonders gut in Szene gesetzt, das war eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Fünf Siege in Folge, zuletzt zwei deutliche Erfolge – ihr habt den Anschluss an die Spitzengruppe wiederhergestellt. Wie siehst du die aktuelle sportliche Lage?

Kotarska: Wir sind gut dabei, müssen aber weitermachen. Wir dürfen uns nicht auf den letzten Spielen ausruhen. Die kommenden Partien werden schwerer, und jetzt wird sich zeigen, ob wir weiter so gute Leistungen abrufen können. Unser Ziel ist ganz klar: die Top drei.

Das Spiel gegen Söhrewald wurde gewertet. Was war der Grund dafür?

Kotarska: Leider haben wir an dem Wochenende keine Mannschaft zusammenbekommen. Wir hatten einfach zu viele Urlauber und Verletzte.

Am Sonntag steht das Spitzenspiel in Lohfelden II an. Was rechnet ihr euch aus?

Kotarska: Lohfelden hat ein starkes Team und spielt bisher eine sehr gute Saison. Es wird definitiv kein einfaches Spiel, zumal wir auf einige wichtige Spieler verzichten müssen. Trotzdem fahren wir mit Selbstvertrauen hin und werden alles reinwerfen.

Du spielst inzwischen deine dritte Saison bei Zagreb, mit stetig steigender Quote: sechs, dann sechzehn Tore – jetzt schon wieder zehn. Hast du dir ein persönliches Ziel gesetzt?

Kotarska: Nein, ich habe kein festes Ziel. Ich möchte einfach mit Toren und Vorlagen helfen, dass wir als Team erfolgreich sind.

Mit 23 Jahren bist du noch jung – da dürften andere Vereine längst ein Auge auf dich geworfen haben. Gab es schon Anfragen?

Kotarska: Ja, das passiert ab und zu mal. Aber ich spiele hier mit meinen engsten Freunden zusammen, deshalb wird es schwer, mich von Zagreb wegzuholen.

Wovon träumst du in den nächsten Jahren?

Kotarska: Ich denke, die Kreisliga A ist aktuell genau die richtige Liga für uns. Aber wenn wir in Zukunft ein paar junge, talentierte Spieler dazubekommen, könnte es perspektivisch auch mal eine Liga höher gehen.