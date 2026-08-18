Sieben Scorerpunkte: Arthur Tabler verzaubert Altlandsberg

Nach einem Wochenende voller sportlicher Höhepunkte hallt die Resonanz des Erfolgs noch lange nach. Für den 38-jährigen Arthur Tabler vom MTV 1860 Altlandsberg kam die Nachricht über seinen Titel als FuPa-Spieler der Woche unverhofft. Mit einer Bescheidenheit blickt er auf den Moment zurück, als ihn die Auszeichnung erreichte: „Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe Dienstagmorgen eine Nachricht von unserem sportlichen Leiter dazu erhalten. Ich war selber auch überrascht.“

Der furiose Rausch am ersten Spieltag

Der spektakuläre 9:1-Heimsieg gegen den FC Union Frankfurt entwickelte sich zu einer wahren Machtdemonstration, bei der Tabler mit drei eigenen Treffern und vier Vorlagen herausragte. Doch der erfahrene Offensivmann richtet das Scheinwerferlicht sofort auf das Zusammenspiel seiner Mannschaft in der Ostbrandenburgliga: „Frankfurt hat uns vorne viel Platz gelassen. Wir haben in der Offensive sehr gute Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Deswegen können die gut mit den Vorlagen umgehen! Und zu meinen drei Toren haben mich ja auch meine Mitspieler gut eingesetzt. An dem Samstag hat vieles zusammengepasst.“

Die gefährliche Waffe bei ruhenden Bällen

Vor dem gegnerischen Kasten beweist Tabler seit jeher eine Präzision. Ob aus dem Spiel heraus oder nach einer Unterbrechung – der Ball muss am Ende einfach den Weg ins Netz finden. Über seine Vorlieben beim Torabschluss erklärt er: „Das ist an sich egal, Hauptsache das Ding ist drin. Wenn es aber mal aus dem Spiel nicht so klappt, dann gerne auch per Freistoß – das ist mit meine Stärke.“

Ein unerschütterlicher Zusammenhalt von Tag eins

Dass Tabler seit dieser Saison das Trikot von Altlandsberg überstreifte, war eine Entscheidung des Herzens und der Vernunft. Die Gemeinschaft im Verein entfachte in ihm sofort ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit. „In Altlandsberg ist der Zusammenhalt ganz geil, schon nach dem ersten Training habe ich das gesehen. Die Trainingsbeteiligung ist da überragend, was mich dazu bewogen hat, die Saison in Altlandsberg zu spielen“, schwärmt er voller Begeisterung.

Die Bewunderung für eine spanische Ikone

Auf der Suche nach fußballerischer Inspiration blickt der 38-Jährige auf eine Legende des internationalen Spitzenfußballs zurück. Ein kompletter Angreifer hat es ihm in seiner Laufbahn besonders angetan. „Im Moment gibt es viele gute Spieler auf der Welt, aber mein Idol war immer Fernando Torres – er war einfach ein kompletter Stürmer“, verrät er über das Vorbild, das seine eigene Auffassung vom Angriffsspiel maßgeblich geprägt hat.

Taktische Flexibilität im Dienste der Mannschaft

Auf dem Spielfeld zeichnet sich der Allrounder durch eine enorme Vielseitigkeit aus, die ihn für jedes gegnerische Defensivkonzept unberechenbar macht. Auch wenn er am liebsten im Angriffszentrum auftaucht, stellt er sich bedingungslos in den Dienst der Truppe: „Ich spiele gern im Sturm oder auf der 10. Zur Not auch mal auf der 6, wenn man gebraucht wird.“

Der kühle Blick von der Tabellenspitze

Durch den deutlichen Sieg am Auftaktspieltag klettert das Team auf den ersten Tabellenplatz der Ostbrandenburgliga. Trotz des Traumstarts bewahrt Tabler kühlen Kopf und formuliert die Ziele mit gesunder Zuversicht: „Ja, wir stehen gerade auf Platz 1, aber es war auch der erste Spieltag. Unser Ziel ist, oben mitzuspielen. Bei dem Kader bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in der Saison eine sehr gute Rolle spielen werden.“

Die Doppelrolle als Spieler und Trainer

Neben seinen Aufgaben auf dem Platz trägt der 38-Jährige als Co-Trainer bereits Verantwortung. Seine sportliche Zukunft sieht er fest mit dem runden Leder verknüpft – in welcher Funktion auch immer. „Die Saison erfolgreich zu bestreiten und dann schauen, wo der Weg hinführt. Ich bin ja auch Co-Trainer in Altlandsberg. Solange ich fit bin, möchte ich spielen, aber wenn es irgendwann nicht mehr reicht, dann als Trainer weitermachen – also Hauptsache etwas mit Fußball“, lautet sein emotionales Versprechen an den Sport.

Das Leben auf dem grünen Rasen

Außerhalb seines Berufslebens kennt die Leidenschaft des Familienvaters schlichtweg keine Grenzen. Zeit ohne Fußball existiert in seinem Alltag im Grunde nicht, da auch der eigene Nachwuchs die Begeisterung teilt. „An sich besteht mein Leben nach der Arbeit nur aus Fußball; entweder habe ich selber Training oder ein Spiel. Wenn ich da frei habe, hat mein Sohn Fußball. Ich bin sechs von sieben Tagen auf dem Spielfeld. Das ist wohl mein einziges Hobby“, gewährt er Einblicke in sein Privatleben.

Die geerdete Basis im Berufsalltag

Beruflich steht der Spieler der Woche mit beiden Beinen im Alltag und meistert seinen Job. Seine tägliche Arbeit gibt ihm das nötige Fundament für seinen sportlichen Einsatz. „Ich arbeite im Moment als Fahrer für eine Reinigungsfirma“, erklärt der geerdete Leistungsträger. Ein Mann der Tat, der am Wochenende für seinen MTV 1860 Altlandsberg immer wieder aufs Neue vorangeht.