Sieben Scorer von Servi: Plattenhardt stürmt weiter Richtung Aufstieg

Der SV Bonlanden setzte ein deutliches Zeichen und schickte den bereits feststehenden Absteiger SC Stammheim mit einer 6:0-Packung auf die Heimreise. Die Gastgeber nutzten ihre Dominanz von Beginn an konsequent aus. Dennis Adam eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter in der 32. Minute, legte in der 36. und 45. Minute nach und schnürte damit einen lupenreinen Hattrick. Jonathan Baur erhöhte kurz vor und kurz nach der Pause (43., 47.), ehe Yannic Poet den Schlusspunkt in der 83. Minute setzte. Bonlanden bleibt mit nun 50 Punkten im engen Verfolgerfeld und schiebt sich auf Platz acht vor, punktgleich mit dem Sechsten VfL Herrenberg.

In einem umkämpften Spiel behielt Croatia Stuttgart gegen die TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 knapp die Oberhand. Dominik Kajinic brachte die Hausherren in der 22. Minute in Führung, ehe Luis Henke in der 77. Minute ausglich. In einer hitzigen Schlussphase sah Edvin Karic in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns, doch der dezimierte Gastgeber schlug dennoch in der Nachspielzeit durch Ante Ljubic (90.) zurück. Croatia sichert sich mit dem Heimsieg den fünften Tabellenplatz. Münster stagniert auf Rang 13 und steckt weiterhin im unteren Mittelfeld fest.

Der TSV Musberg dominierte die Partie beim SV Oberjesingen von Anfang an. Marius Nita traf früh doppelt (11., 16.) und stellte die Weichen damit früh auf Auswärtssieg. In der 63. Minute sorgte Dennis Zschorsch mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Während Musberg mit dem Dreier auf Platz elf vorrückt, bleibt der SV Oberjesingen tief im Tabellenkeller und wird die Saison auf einem direkten Abstiegsplatz beenden.

Die Spvgg 1897 Cannstatt zeigte große Moral und bog einen zwischenzeitlichen Rückstand noch in einen späten Auswärtssieg um. Alexis Moissidis brachte die Sportvg Feuerbach in der 7. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Claudio Caruso (17.) war es Marin Pranjic, der in der 30. Minute für die Hausherren zum 2:1 traf. Doch Cannstatt antwortete in der zweiten Hälfte: Markus Lurz glich in der 61. Minute aus, und Behar Hasanaj drehte das Spiel mit dem 3:2 in der 89. Minute. Cannstatt ist mit 61 Punkten nun erster Verfolger von Tabellenführer Plattenhardt.

Der TSVgg Plattenhardt untermauerte eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen und fegte den TSV Rohr Stuttgart mit 7:0 vom Platz. Ekrem Servi traf gleich vierfach (9., 22., 44., 54.), Aristidis Perhanidis steuerte drei weitere Treffer bei (30., 39., 62.). Die Gäste aus Rohr fanden zu keiner Zeit ins Spiel. Plattenhardt steht mit 68 Punkten weiterhin souverän an der Tabellenspitze. Rohr bleibt trotz des Debakels auf Platz 16, die Relegation zum Klassenerhalt ist jedoch gefährdet.

SV Herrenberg entschied das Duell gegen den ABV Stuttgart verdient mit 3:1 für sich. Ömer Kilic brachte die Gastgeber früh in Führung (12.), Oguz Yüksel erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Zwar konnte Blessing Omoregie in der 54. Minute für den ABV verkürzen, doch Oguz Yüksel setzte in der Nachspielzeit (90.+5) den Schlusspunkt. Herrenberg klettert mit diesem Sieg auf Rang zwölf und wahrt den Abstand zur Abstiegszone. ABV Stuttgart verbleibt mit 34 Punkten auf dem vierzehnten Platz – das rettende Ufer bleibt nur drei Zähler entfernt.

Trotz früher Führung durch Max Horn (4.) musste sich die SpVgg Holzgerlingen gegen den VfL Herrenberg klar geschlagen geben. Die Gäste drehten das Spiel mit Treffern von Can Abalioglu (6., 67.), Felix Franke (23.) und Steven Franguere (70., 82.) eindrucksvoll. Felix Ribbe hatte zwischenzeitlich zum 2:2 ausgeglichen (27.), doch Herrenberg war am Ende die effizientere und körperlich präsentere Mannschaft. Holzgerlingen verpasst es, Platz zwei zu halten, während Herrenberg mit 50 Punkten nun auf Tuchfühlung zu den Top fünf bleibt.