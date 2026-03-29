Sieben Scorer von Samed Yesil, VfB Uerdingen bleibt dran

Samed Yesil (r.) bleibt eine Macht. – Foto: Ralph Görtz

Der 25. Spieltag in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Samed Yesil trifft viermal für Anadolu Türkspor Krefeld, Irfan Yildiz und Jonas Kremer führen den VfB Uerdingen zum Sieg, während SSV Strümp und DJK VfL Willich klare Erfolge feiern.

Der SSV Strümp setzte sich mit 3:0 gegen den SC Waldniel durch und verkürzte den Abstand auf den direkten Konkurrenten. Beide Teams lieferten sich zunächst eine torlose erste Halbzeit, ehe die Partie nach der Pause entschieden wurde. Giray Köprülü brachte Strümp in Führung (69.), nur eine Minute später erhöhte Mesut Yanik auf 2:0 (70.). Waldniel blieb diesmal glücklos im Abschluss, sodass Florin Mahmutaj in der Schlussphase den Endstand herstellte (90.). Strümp steht nun mit 37 Punkten auf Rang neun, während Waldniel mit 38 Zählern Achter bleibt.

Der TSV Kaldenkirchen gewann gegen den FC Hellas Krefeld mit 2:1 und festigte mit nun 40 Punkten den Platz im oberen Tabellenfeld. Jendrik Schwanitz brachte die Gastgeber früh in Führung und bestätigte seine gute Form (20.), ehe Nils Heines nach der Pause erhöhte (55.). In der Schlussphase verkürzte Nahim Teniani Chamoro (83.), wodurch Hellas noch einmal herankam, doch Kaldenkirchen brachte den Vorsprung über die verbleibende Spielzeit. Der Abstand auf Rang zwei beträgt erstmal nur sechs Punkte.

Der SC Viktoria 07 Anrath gewann gegen den TuS Gellep mit 4:0 und bleibt im oberen Tabellenbereich. Sven Schmitz brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), ehe Julius Weinhold erhöhte (13.). Nach der Pause traf Tobias Deutsch (59.), bevor Mark Dettmers den Endstand herstellte (82.).

Die DJK VfL Willich setzte sich mit 5:0 beim VfR Krefeld-Fischeln II durch und bleibt im oberen Tabellenfeld. Özenc Dumanli brachte die Gäste in Führung (35.) und traf auch zum Endstand (85.). Zwischenzeitlich erhöhten Patrick Jokiel (60.), Kian Rahimi (65.) und Peter Joel Meyer (75.). Fischeln kämpft weiter um den Klassenerhalt.

Der TSV Krefeld-Bockum II gewann beim SC Schiefbahn mit 2:0 und verbesserte sich im Tabellenmittelfeld. Enhar Süleyman Koc brachte die Gäste in Führung (18.), ehe Selim Akdeniz in der Schlussphase erhöhte (86.). Schiefbahn verpasst damit die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren.

Der Hülser SV gewann beim TSV Meerbusch III mit 4:0 und festigte seine Position im oberen Tabellendrittel. Lukas Schild brachte Hüls in Führung (17.), ehe Dennis Hackler mit einem Doppelpack (32., 37.) den Vorsprung ausbaute. Noch vor der Pause erhöhte Tomek Geerkens auf 4:0 (40.). Meerbusch bleibt nach der Niederlage auf Rang 13.

Der VfB Uerdingen gewann beim Schlusslicht SC Rhenania Hinsbeck mit 6:3 und bleibt erster Verfolger von Anadolu. Irfan Yildiz traf doppelt (18., 65.), ebenso Jonas Kremer (48., 82.). Zudem waren Emre Temel (27.) und Sofiane Khaled (44.) erfolgreich. Für Hinsbeck traf Marius Wenzel (62., 71. Foulelfmeter) doppelt, dazu kam ein weiterer Treffer von Marco Heryschek (89.). Hinsbeck bleibt im Tabellenkeller.

Anadolu Türkspor Krefeld gewann diesmal mit 8:3 gegen TuRa Brüggen II und lieferte das nächste Feuerwerk ab. Nick Falcone eröffnete früh (3.), ehe Samed Yesil mit zwei Treffern (9., 47.) sowie einem weiteren Tor nachlegte und insgesamt viermal erfolgreich war (81., 90.+1); der Ex-Profi steuerte zudem drei Vorlagen bei und kam auf sieben Scorerpunkte für de Tabellenführer. Zudem trafen Elijah Jaseer Nelson (25.) und Ferhat Vanli (90.). Für Brüggen, das sich phasenweise wehrte, waren Soumah Salifou (37., 65.) und Marvin Gierling (90.+5) erfolgreich.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten

Do., 02.04.26 18:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld

Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck

Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfB Uerdingen

So., 12.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep

So., 12.04.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Hülser SV

So., 12.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich

So., 12.04.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II

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