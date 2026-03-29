Sieben Scorer von Samed Yesil, VfB Uerdingen bleibt dran

Der 25. Spieltag in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Samed Yesil trifft viermal für Anadolu Türkspor Krefeld, Irfan Yildiz und Jonas Kremer führen den VfB Uerdingen zum Sieg, während SSV Strümp und DJK VfL Willich klare Erfolge feiern.
Der TSV Kaldenkirchen gewann gegen den FC Hellas Krefeld mit 2:1 und festigte mit nun 40 Punkten den Platz im oberen Tabellenfeld. Jendrik Schwanitz brachte die Gastgeber früh in Führung und bestätigte seine gute Form (20.), ehe Nils Heines nach der Pause erhöhte (55.). In der Schlussphase verkürzte Nahim Teniani Chamoro (83.), wodurch Hellas noch einmal herankam, doch Kaldenkirchen brachte den Vorsprung über die verbleibende Spielzeit. Der Abstand auf Rang zwei beträgt erstmal nur sechs Punkte.
Der SC Viktoria 07 Anrath gewann gegen den TuS Gellep mit 4:0 und bleibt im oberen Tabellenbereich. Sven Schmitz brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), ehe Julius Weinhold erhöhte (13.). Nach der Pause traf Tobias Deutsch (59.), bevor Mark Dettmers den Endstand herstellte (82.).
Die DJK VfL Willich setzte sich mit 5:0 beim VfR Krefeld-Fischeln II durch und bleibt im oberen Tabellenfeld. Özenc Dumanli brachte die Gäste in Führung (35.) und traf auch zum Endstand (85.). Zwischenzeitlich erhöhten Patrick Jokiel (60.), Kian Rahimi (65.) und Peter Joel Meyer (75.). Fischeln kämpft weiter um den Klassenerhalt.
Der TSV Krefeld-Bockum II gewann beim SC Schiefbahn mit 2:0 und verbesserte sich im Tabellenmittelfeld. Enhar Süleyman Koc brachte die Gäste in Führung (18.), ehe Selim Akdeniz in der Schlussphase erhöhte (86.). Schiefbahn verpasst damit die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren.
Der Hülser SV gewann beim TSV Meerbusch III mit 4:0 und festigte seine Position im oberen Tabellendrittel. Lukas Schild brachte Hüls in Führung (17.), ehe Dennis Hackler mit einem Doppelpack (32., 37.) den Vorsprung ausbaute. Noch vor der Pause erhöhte Tomek Geerkens auf 4:0 (40.). Meerbusch bleibt nach der Niederlage auf Rang 13.
Der VfB Uerdingen gewann beim Schlusslicht SC Rhenania Hinsbeck mit 6:3 und bleibt erster Verfolger von Anadolu. Irfan Yildiz traf doppelt (18., 65.), ebenso Jonas Kremer (48., 82.). Zudem waren Emre Temel (27.) und Sofiane Khaled (44.) erfolgreich. Für Hinsbeck traf Marius Wenzel (62., 71. Foulelfmeter) doppelt, dazu kam ein weiterer Treffer von Marco Heryschek (89.). Hinsbeck bleibt im Tabellenkeller.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten
Do., 02.04.26 18:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfB Uerdingen
So., 12.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep
So., 12.04.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Hülser SV
So., 12.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich
So., 12.04.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II
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