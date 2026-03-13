Sieben Scorer in einer Landesklasse-Partie: "Nicht zufrieden gegeben"

Aus dem starken Kollektiv der Plötzkauer ragte an diesem Tag besonders ein Spieler statistisch heraus: Amon van Linthout. Der 23-Jährige verbuchte gleich sieben Scorerpunkte in einer Partie: Drei eigene Treffer und vier Vorlagen standen am Ende zu Buche. Zum Spielerprofil:

"Zu meiner persönlichen Leistung kann ich gar nicht viel sagen", erklärt der Angreifer. "Es hat sich einfach so ergeben, dass ich viel Freiraum hatte, den die Mannschaft gut genutzt und mich dort immer wieder gefunden hat. So hatten wir immer Druck auf die letzte Linie von Bernburg." Am Ende sei van Linthout "einfach nur glücklich" über den Sieg gewesen - und darüber, "dass wir als Mannschaft gegen einen tiefstehenden Gegner viele gute Angriffe, Abschlüsse und auch Tore hatten."

Nach holprigem Start übernimmt Plötzkau das Kommando

Nach einer holprigen Anfangsphase und dem ersten gefährlichen Bernburger Angriff kam die Plötzkauer Tormaschine ins Rollen. "Ab dem Zeitpunkt des 1:0 haben wir dann das Spiel in allen Bereichen dominiert und Bernburg unser Spiel aufgedrückt", erzählt van Linthout. Zunächst seien die Plötzkauer noch "etwas schludrig" mit ihren Chancen umgegangen. "Da die Masse der Angriffe und Abschlüsse dann aber irgendwann zu viel wurde, fielen die Tore dann Stück für Stück", erzählt der Siebenfach-Scorer.

Was ihn besonders erfreut hat: Mit der 5:0-Pausenführung wollte niemand einige Gänge zurückschalten. "Wir haben versucht, weiter Tore zu erzielen und in dem Tempo weiterzuspielen", berichtet van Linthout. "Wir haben uns nicht zufrieden gegeben und haben es so zum Ende geschafft, noch zwei weitere Tore zu erzielen."

Sich nicht zufrieden zu geben, soll für den jungen Angreifer und sein Team auch die Marschrichtung für den weiteren Saisonverlauf sein. Vielleicht rückt der SV Plötzkau dann noch einmal näher an den SV Eintracht Osterwieck heran.