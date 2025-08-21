Sieben Scorer in einem Spiel: Fabian Hertnagel ist Spieler der Woche

Der Auftakt in die neue Saison hätte für den FV Langenargen kaum besser verlaufen können. Mit 12:0 setzte sich die Mannschaft gegen den VfL Brochenzell II durch – und im Mittelpunkt stand ein Spieler, der mit vier Treffern und drei Vorlagen entscheidenden Anteil am Kantersieg hatte: Fabian Hertnagel .

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Für den 21 Jahre alten Angreifer war es ein perfekter Einstand in die Kreisliga B Bodensee Staffel 4. „Es hat uns natürlich sehr gefreut, die ersten drei Punkte einzufahren und wir haben den restlichen Tag sehr genossen“, erklärte Hertnagel im Gespräch mit FuPa. Vor allem die eigene Leistung erfüllte ihn mit Zufriedenheit: „Der Mannschaft mit den sieben Scorern weiter helfen zu können hat mich persönlich sehr gefreut.“

Der Abstieg aus der Kreisliga A war für den FV Langenargen ein Rückschlag. Doch statt Verunsicherung zeigte die Mannschaft gleich im ersten Spiel, dass sie den Blick nach vorne richtet. Hertnagel ordnet den gelungenen Auftakt klar ein: „Besser hätten wir nicht in die Saison starten können. Der Wiederaufstieg ist keine leichte Sache, wir schauen nun von Spiel zu Spiel und geben unser Bestes, um dem Wiederaufstieg jede Woche etwas näher zu kommen.“

Verbundenheit zum Verein als Schlüssel

In einer Situation, in der ein Abstieg häufig auch personelle Veränderungen nach sich zieht, entschied sich Fabian Hertnagel bewusst für den Verbleib beim FV Langenargen. „Der Verein liegt mir sehr am Herzen und ist auf allen Ebenen mit großartigen Persönlichkeiten besetzt – das ist für mich der ausschlaggebende Grund, weiterhin Teil dieses Teams zu bleiben“, betonte er. Die Aussage zeigt, dass seine Identifikation mit dem Umfeld weit über den sportlichen Aspekt hinausgeht.

Abschlussstärke als wichtigste Waffe

Fabian Hertnagel weiß um seine Qualitäten. Auf die Frage nach seinen persönlichen Stärken antwortete er: „Meine größte Stärke liegt im Torabschluss innerhalb des Strafraums.“ Diese Zielstrebigkeit zeigte er bereits im ersten Saisonspiel, als er gleich viermal erfolgreich war. Zugleich formulierte er klare Ambitionen: „Mein Ziel für diese Saison ist es, möglichst oft in solche Situationen zu kommen und die Chancen bestmöglich zu verwerten.“ Doch nicht nur auf dem Spielfeld sieht er sich in der Verantwortung. „Abseits des Platzes versuche ich stets, mit guter Laune aufzutreten und so dazu beizutragen, dass die positive Stimmung im Verein erhalten bleibt“, so der Angreifer.

Derbyfieber als besondere Motivation

Ein Blick auf den Spielplan der Kreisliga B Bodensee Staffel 4 offenbart viele interessante Duelle. Für Hertnagel stechen jedoch keine einzelnen Begegnungen heraus. „Ein einzelnes Spiel, auf das ich mich besonders freue, gibt es nicht“, erklärte er, um gleich darauf zu ergänzen: „Aber selbstverständlich haben die Derbys immer einen ganz besonderen Reiz – auf diese Partien freut man sich sehr und möchte sie natürlich auch unbedingt gewinnen.“ Damit macht er deutlich, dass für ihn wie für viele Amateurfußballer die Rivalität mit den Nachbarvereinen eine eigene Bedeutung besitzt.

Ein Spieler mit Vorbildcharakter

Fabian Hertnagel verkörpert Eigenschaften, die über seine fußballerischen Fähigkeiten hinausgehen. Seine Loyalität zum Verein, sein Teamgeist und seine Fähigkeit, Freude auszustrahlen, machen ihn zu einem wichtigen Faktor für die gesamte Mannschaft. Dass er beim 12:0-Sieg gleich sieben Scorerpunkte beisteuerte, unterstreicht seine sportliche Klasse. Doch es sind seine Worte über das Umfeld, die zeigen, warum er auch abseits des Platzes als wichtiger Bestandteil des FV Langenargen gilt.