Sieben Punkte Vorsprung: Rennt Plattenhardt weiter Richtung Aufstieg?

Morgen, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen SC Stammheim Stammheim 15:30 PUSH

Für den SC Stammheim läuft die Saison weiterhin desaströs. Auch im 24. Spiel blieb das Team ohne Punkt, verlor 2:5 gegen den TSV Rohr. Vaihingen dagegen lieferte Holzgerlingen beim 2:3 einen offenen Schlagabtausch. Gegen das punktlose Schlusslicht ist die Favoritenrolle klar verteilt. Alles andere als ein Heimsieg der Gastgeber wäre eine faustdicke Überraschung.

Im gesicherten Mittelfeld geht es für den Türkischen SV Herrenberg um Wiedergutmachung nach der knappen 1:2-Niederlage in Bonlanden. Croatia Stuttgart verlor zuletzt mit 0:2 gegen Plattenhardt und hat nun den vierten Tabellenplatz an den TV Echterdingen II abgeben müssen. Die Gäste benötigen einen Sieg, um nicht weiter im dichten Verfolgerfeld zurückzufallen. Herrenberg könnte mit einem Heimsieg die 30-Punkte-Marke knacken und sich weiter vom Abstiegsstrudel absetzen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH

Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende knappe Siege einfahren. Deckenpfronn setzte sich mit 3:2 bei Stuttgart-Münster durch, Bonlanden gewann 2:1 gegen Herrenberg. Nun kommt es zum direkten Duell zweier formstarker Teams. Deckenpfronn könnte mit einem Heimsieg punktgleich mit Bonlanden ziehen, während die Gäste mit einem Erfolg ihre Ambitionen auf Rang drei untermauern würden.

Die SpVgg Holzgerlingen hat mit dem 3:2-Erfolg in Vaihingen ihre starke Form bestätigt und will als Zweiter weiterhin Druck auf Spitzenreiter Plattenhardt ausüben. Gegen die formschwankenden Gäste aus Münster, die zuletzt mit 2:3 gegen Deckenpfronn verloren, geht Holzgerlingen als klarer Favorit ins Spiel. Ein weiterer Dreier ist Pflicht, will man im Aufstiegsrennen bleiben.

Morgen, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt TSV Rohr Stuttgart TSV Rohr 15:00 PUSH

Die Spvgg 1897 Cannstatt hatte am vergangenen Spieltag spielfrei und steht nach wie vor mit einem Spiel weniger auf Platz drei. Gegen den TSV Rohr, der mit einem überraschenden 5:2-Erfolg in Stammheim Selbstvertrauen tankte, muss ein Heimsieg her, um den Anschluss an die Spitze zu halten. Rohr bleibt trotz des Sieges akut abstiegsbedroht – jeder Punkt zählt.

Musberg verlor am letzten Spieltag mit 1:3 in Oberjettingen, ABV Stuttgart kam wegen des Spielausfalls gegen Cannstatt nicht zum Einsatz. Nur ein Punkt trennt die beiden im dicht gestaffelten Mittelfeld. Ein Sieg könnte einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten, eine Niederlage würde dagegen erneut Unruhe bringen. Es ist ein richtungsweisendes Duell im unteren Tabellendrittel.

Ein echtes Nachbarschaftsduell: Während Oberjesingen beim 0:5 in Herrenberg chancenlos war, überzeugte Oberjettingen mit einem 3:1-Heimsieg gegen Musberg. Die Gastgeber stehen mit 18 Punkten auf dem Relegationsplatz und müssen dringend punkten, um sich von den direkten Abstiegsrängen abzusetzen. Oberjettingen will den Aufwärtstrend fortsetzen und sich im sicheren Mittelfeld etablieren.

Feuerbach musste sich zuletzt in Echterdingen mit 2:4 geschlagen geben und steckt weiter tief im Abstiegssumpf. Herrenberg hingegen überzeugte beim 5:0 über Oberjesingen und ist mit 39 Punkten im oberen Mittelfeld angekommen. Die Favoritenrolle ist klar verteilt – doch für Feuerbach zählt im eigenen Stadion nur ein Sieg, um die Minimalchance auf den Ligaverbleib zu wahren.

Morgen, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TV Echterdingen Echterdingen II 15:00 PUSH