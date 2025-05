Sieben Oberligisten für Westfalenpokal qualifiziert - Vier hoffen noch

Westfalia Rhynern

Die "Top 6-Platzierung" ist geschafft. Über den Sieg im Kreispokal Unna/Hamm hatte der Hammer Stadtteilverein die Teilnahme eh schon sicher.

ASC 09 Dortmund

Gleiche Situation wie bei Rhynern. Die Top 6-Platzierung ist fix. Da der Fußball-Kreis Dortmund zwei Westfalenpokal-Startplätze erhält, hatte der ASC über die Pokalfinalteilnahme (Gegner: Westfalenligist BSV Schüren) seinen Platz bereits sicher.

SG Wattenscheid 09

Die Qualifikation über die Oberliga ist noch möglich. Da der Fußball-Kreis Bochum aber zwei Startplätze hat, ist die SG ebenfalls sicher dabei. Im Kreispokalfinale wartet Bezirksligist SC Weitmar 45.

RW Ahlen

Über die Liga dürfte die Qualifikation nicht mehr gelingen. Da passt es gut, dass im Kreispokalfinale Bezirksligist ASK Ahlen wartet, der seine Teilnahme über die Bezirksliga 7 bereits frühzeitig sicher hatte, da der zuletzt einzig verbliebende Meisterschaftskonkurrent SC Wiedenbrück II nicht teilnahmeberechtigt ist. Damit war RWA als Finalgegner automatisch über den Kreispokal qualifiziert.

SV Lippstadt 08

Als viertbeste Rückrundenmannschaft wurde die Top 6-Platzierung am vergangenen Wochenende perfekt gemacht. Im Kreispokal schied der Ex-Regionalligist bei Landesligist SuS Bad Westernkotten im Elfmeterschießen aus.

1. FC Gievenbeck

Aktuell hinken die Münsteraner in der Liga hinterher, da die Rückrunde bislang sehr bescheiden ausgefallen ist (drittschlechteste Mannschaft). Auch der Kreispokalsieg wird eine Mammutaufgabe. Finalgegner ist der formstarke Westfalenligist SC Westfalia Kinderhaus, der dem klassenhöheren Stadtrivalen nur zu gerne ein Bein stellen würde.

Durch den Klassenerhalt des SC Preußen Münster in der 2. Bundesliga kam aber am vergangenen Wochenende dem Fußball-Kreis Münster als fünftgrößter Kreis ein zweiter Startplatz zu, so dass beide Finalisten nun sicher qualifiziert sind.

Noch eine Chance zur Teilnahme haben (4):

FC Eintracht Rheine

Aktuell auf Platz 6 hat Rheine einen Punkt Vorsprung auf den ersten "Nicht-Westfalenpokal-Platz". Im Kreispokal Steinfurt setzte es eine 0:2-Pleite bei Landesligst SC Altenrheine.

SV Schermbeck

Platz 8 würde aktuell genau reichen. Es dürfte aber ein offenes Rennen bis zum letzten Spieltag bleiben. Im Kreispokal Recklinghausen "blamierte" sich der SVS beim Bezirksligisten FC 96 Recklinghausen, der sich im Elfmeterschießen durch setzte.

SpVgg Vreden

Die Teilnahme ist so gut wie ausgeschlossen. Vreden hat vier Punkte Rückstand bei nur noch zwei ausstehenden Partien. Im Kreispokal schied Vreden im vergangenen November überraschend bei Landesliga-Kellerkind FC Epe aus.

SG Finnentrop/Bamenohl

Über die Liga ist die Qualifikation nicht mehr möglich. Dafür stehen die Chancen im Kreispokalfinale Olpe gegen Bezirksligist SC LWL 05 sehr gut.

Definitiv nicht teilnehmen werden (4):

Victoria Clarholz

Die Ostwestfalen haben den Einzug in den Westfalenpokal verpasst. Im Kreispokal war es eine der größten "Blamagen" zu Saisonbeginn. Im September vergangenen Jahres bezwang Türkgücü Gütersloh die Victoria mit 3:2. Der Bezirksligist steht nun vor dem Aufstieg in die Landesliga.

TuS Ennepetal

Die Qualifikation für den Westfalenpokal war in der Liga stets in weitere Ferne. Im Kreispokal gab es eine 2:3-Pleite bei Westfalenligist SC Obersprockhövel.

SpVgg Erkenschwick

Das Minimalziel Klassenerhalt ist trotz neun Niederlagen in Folge erreicht. Im Kreispokal gab es während der Negativserie einen weiteren Dämpfer. Das entscheidende Kreispokal-Duell um den Westfalenpokaleinzug ging bei Landesligist SV RW Deuten mit 8:9 nach Elfmeterschießen verloren.

Concordia Wiemelhausen

Der feststehende Absteiger unterlag im Viertelfinale des Kreispokals Bochum Ligarivale SG Wattenscheid 09 mit 0:2.