Sieben Niedersachsen beim DFB-Bundestag gewählt oder berufen

Beim 45. Ordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der am 7. November in Frankfurt stattfand, wurden sieben Vertreterinnen und Vertreter aus Niedersachsen in Ämter gewählt oder berufen.
NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert (Hildesheim) wurde erneut zum DFB-Vizepräsidenten für sozialpolitische Aufgaben, DFB-Stiftungen und Satzungsfragen gewählt. Karen Rotter (Gestorf, Region Hannover) übernimmt künftig den Vorsitz des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball. Beide gelten als zentrale Stimmen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) auf Bundesebene.Weitere niedersächsische Vertreter in DFB-Gremien
Fünf weitere Funktionäre aus Niedersachsen werden ihre Expertise in den kommenden vier Jahren in DFB-Gremien einbringen:
Bernd-Peter Knafla (Celle), Vorsitzender des Obersten Verbandssportgerichtes (OVG), wurde in den DFB-Kontrollausschuss gewählt.
Jörg Lehnsdorf (Leer), sein Stellvertreter im OVG, wird künftig im DFB-Sportgericht tätig sein.
Markus Schenke (Nienburg), NFV-Kreisvorsitzender, wurde in den Jugendausschuss berufen.
Bernd Domurat (Osnabrück), Verbandsschiedsrichterobmann, unterstützt künftig den Schiedsrichterausschuss.
Thorsten Schuschel (Hannover), Vorsitzender des Bezirksspielausschusses, gehört dem Spielausschuss an.
Die endgültige Besetzung der Kommissionen wird voraussichtlich in der Dezembersitzung des DFB-Präsidiums beschlossen.