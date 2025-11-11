– Foto: Thomas Rinke

Sieben Niedersachsen beim DFB-Bundestag gewählt oder berufen Schaffert und Rotter mit zentralen Funktionen – weitere fünf NFV-Vertreter in Gremien aktiv

Beim 45. Ordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der am 7. November in Frankfurt stattfand, wurden sieben Vertreterinnen und Vertreter aus Niedersachsen in Ämter gewählt oder berufen.

NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert (Hildesheim) wurde erneut zum DFB-Vizepräsidenten für sozialpolitische Aufgaben, DFB-Stiftungen und Satzungsfragen gewählt. Karen Rotter (Gestorf, Region Hannover) übernimmt künftig den Vorsitz des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball. Beide gelten als zentrale Stimmen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) auf Bundesebene. Weitere niedersächsische Vertreter in DFB-Gremien Weitere niedersächsische Vertreter in DFB-Gremien

Fünf weitere Funktionäre aus Niedersachsen werden ihre Expertise in den kommenden vier Jahren in DFB-Gremien einbringen: Bernd-Peter Knafla (Celle), Vorsitzender des Obersten Verbandssportgerichtes (OVG), wurde in den DFB-Kontrollausschuss gewählt.

Jörg Lehnsdorf (Leer), sein Stellvertreter im OVG, wird künftig im DFB-Sportgericht tätig sein.

Markus Schenke (Nienburg), NFV-Kreisvorsitzender, wurde in den Jugendausschuss berufen.

Bernd Domurat (Osnabrück), Verbandsschiedsrichterobmann, unterstützt künftig den Schiedsrichterausschuss.

Thorsten Schuschel (Hannover), Vorsitzender des Bezirksspielausschusses, gehört dem Spielausschuss an.