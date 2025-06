Sieben Neuzugänge - Türkspor Dortmund stockt Kader auf 20 auf

Der älteste Neuzugang ist ein Rückkehrer. Der offensive Mittelfeldspieler lief schon von 2020 bis 2023 für Türkspor auf und feierte zwei Aufstiege. Es folgten Stationen bei den damaligen Oberligisten FC Brünninghausen und TuS Bövinghausen. Nach dem Bövinghausener Oberliga-Aus schloss er sich dem Bezirksligisten Kirchhörder SC im vergangenem Winter an, kam dort in der Rückrunde aber nur auf drei Einsätze. Zudem ist er regelmäßiger Akteur in der Baller League. Der frühere U-Nationalspieler der Türkei und Junioren-Spieler von Borussia Dortmund möchte nun nochmal in der Oberliga angreifen.

Der Angreifer kehrt nach einem Jahr zu Türkspor Dortmund zurück. In der Aufstiegssaison war er zu neun Einsätzen in der Oberliga Westfalen gekommen. Zuvor hat er bereits eine bewegte Vita vorzuweisen. Ausgebildet bei Borussia Dortmund war er u. a. deutscher U16-Nationalspieler. Für RW Ahlen lief er bereits einmal in der Regionalliga auf, außerdem waren der SC Preußen Münster II und der FC Gütersloh schon Oberliga-Stationen des Offensivspielers. In seiner Heimatstadt Ahlen wollte er in der abgelaufenen Spielzeit wieder in Form kommen , kam aber beim Bezirksliga 7-Meister nur zu sieben Einsätzen. Nun bekommt er die erneute Chance, sich in höheren Sphären zu beweisen.

Bajrush Osmani (23, Mittelfeld, RW Ahlen)

Ausgebildet u. a. beim VfL Bochum, FC Schalke 04 und SC Preußen Münster versuchte er sich in jungen Jahren in der Regionalliga beim Lüneburger SK, RW Ahlen und TeBe Berlin. Der Durchbruch blieb bisher aus, so dass er zuletzt für den TuS Bövinghausen und erneut RW Ahlen in der Oberliga auflief. In Ahlen gehörte er mit lediglich fünf Startelfeinsätzen (und neun Einwechslungen) aber nur zur zweiten Reihe.

Malik Baytar (22, Mittelfeld, SG Bockum-Hövel)

Der Mittelfeldspieler war bisher überwiegend in Ostwestfalen unterwegs. Nach seiner Ausbildung beim SV Rödinghausen und SC Wiedenbrück war er Stammspieler bei den Landesligisten SpVg Steinhagen und VfL Theesen. Bei den Westfalenligisten SC Verl II und SG Bockum-Hövel kam er in den vergangenen beiden Spielzeiten zu 29 Einsätzen. Türkspor-Coach Max Borchmann räumt in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" ein, dass der Transfer nicht von ihm eingestielt wurde.

Joel Westheide (20, Mittelfeld, FC Iserlohn)

Westheide ist Borchmann bestens aus seiner Zeit beim FC Iserlohn bekannt. Dort trainierte er ihn schon in der U15, bevor Westheide in das Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07 wechselte. Seine ersten beiden Seniorenjahre verbrachte der offensive Mittelfeldspieler, der aber auch in der Spitze spielen kann, nun wieder beim FCI und war mit 53 Einsätzen (zehn Tore) einer der Leistungsträger. "In der Westfalenliga ist er ein echter Unterschiedsspieler", so Borchmann.

Veron Osmani (18, Angriff, TSC Eintracht Dortmund U19)

Der Youngster ist der jüngere Bruder von Bayrush Osmani und Leistungsträger in einer der besten U19-Mannschaften Dortmunds. Dem dribbelstarken Flügelspieler traut Borchmann den Sprung in die Oberliga zu.

David Belenzda (18, Abwehr, SC Wiedenbrück U19)

Auch der Innenverteidiger kommt wie Veron Osmani aus der U19-Westfalenliga und gehört dort zu den Stammspielern. "Groß, sehr athletisch, sauberes Passpiel, tolle Flugbälle", zählt Borchmann seine Stärken auf.