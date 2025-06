Sieben Neuzugänge für Germania Lich-Steinstraß

Frischer Wind für die neue Saison in Lich-Steinstraß: Sieben Neuzugänge verstärken unser Team in der kommenden Saison.

Auch wenn die aktuelle Saison noch nicht beendet ist, wir jedoch mit vollem Fokus, Willen und Überzeugung in die letzten beiden Partien gehen um in der kommenden Saison weiterhin in der Landesliga zu spielen, möchten wir hiermit unsere Neuzugänge die nächste Saison präsentieren.

"Die sieben Neuzugänge bringen jede Menge Qualität, Erfahrung und frische Energie mit. Ob Torgefahr, Stabilität in der Defensive oder Kreativität im Mittelfeld – jeder einzelne Spieler wurde mit Blick auf unser sportliches Konzept verpflichtet." Mit dieser breiten und qualitativ gut aufgestellten Mannschaft wollen wir in der kommenden Saison nicht nur bestehen, sondern aktiv mitgestalten!

„Wir haben bewusst Spieler geholt, die sportlich, aber auch charakterlich zu uns passen. Der Großteil des aktuellen Kaders, sowie das gesamte Trainerteam, welches in seine siebte Saison geht, hat frühzeitig seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Das ist Kontinuität pur und sucht schon seinesgleichen im schnelllebigen Amateurfußball!

"Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind in Lich-Steinstraß und wir auch in Zukunft der mit Abstand "Ligenhöchste" Verein im Jülicher Land sein werden". "Die Mischung aus Erfahrung und hungrigen Jungs mit Potenzial stimmt einfach in unserem Kader", so Hermanns."

Im Einzelnen gaben folgende sieben Spieler Ihre Zusage für die kommende Saison in Lich-Steinstraß:

Nils Liebold (Torwart, bisher Rhenania Lohn)

Julian Raider (Abwehr, bisher VFL Sindorf)

Linus Trzcinski (Mittelfeld, bisher FC Pesch)

Julian Sussmann (Mittelfeld, bisher Viktoria Koslar)

Jan Hess (Mittelfeld, bisher Arminia Eilendorf)

Michael Jan Sipakis (Mittelfeld, bisher Arminia Eilendorf)

Nathan Ndombele (Sturm, bisher SV Rott)

Wir heißen alle sieben Neuzugänge herzlich willkommen in Lich-Steinstraß und freuen uns auf eine intensive Vorbereitung sowie eine erfolgreiche Saison 25-26.

Gemeinsam, geschlossen, und voller Leidenschaft!

Sportliche Grüße

Der Vorstand