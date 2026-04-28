 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

Sieben Neuzugänge beim FC Teningen II

Zusagen sind ligenunabhängig

von BZ/PM · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga A I
Teningen II

Der FC Teningen II freut sich, dass der Kader für die neue Saison immer kontketer wird.

Mittlerweile sind es mit Spielertrainer Jens Sandmann, sieben Neuzugänge, die für den FC Teningen II zugesagt haben: Luca Muckle (SpVgg Buchenbach), Mike Pragliola (Portugiesen Freiburg /Buchenbach), Justin Westphal (Gundelfingen), Emran Hajizade (PSV Freiburg), Maximilian Lauber (Torwart / SV Ebnet) Matthias Kistler (FSV Stegen) und Jens Sandmann (SV Kirchzarten).