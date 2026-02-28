Sieben Neue und fünf Abgänge beim Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSV Flacht schreiten die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A2 Enz/Murr weiter voran. Mit Gianluca Buchholz bleibt ein wichtiger Bestandteil der Defensive an Bord. Der Abwehrspieler war vor der laufenden Spielzeit an die Kelterstraße gewechselt und fand sich schnell in der Mannschaft zurecht.
Mit bislang 13 Einsätzen entwickelte er sich zu einer festen Größe auf dem Platz und auch in der Kabine zu einem geschätzten Teammitglied. Seine frühzeitige Zusage steht für Kontinuität und Vertrauen.
Bei der TSG Buhlbronn hat der Wintertransfermarkt deutliche Spuren hinterlassen. Gleich sieben neue Spieler schlossen sich dem Kreisligisten an: David Nagler, Maurice Schmack (SSV Steinach-Reichenbach), Liam Nohe (TSV Schornbach), Yves Fried, Konstantin Dietrich (SG Schorndorf U19), Leotrim Mala und Gylbert Avdiu (Kosova Kernen). Zudem kehrte Mel Kleinknecht nach langer Verletzungspause zurück, und auch Robin Greiner schnürt zur Rückrunde wieder die Fußballschuhe für die TSG.
Demgegenüber stehen mehrere Abgänge: Mustafa Darwish, Izzet Karabulut, Goriziano Abruzzese, der frühere Trainer Naoufel Jaouadi sowie Mattia Merlin (SV Hegnach) verließen den Verein.
Die Vorbereitung verlief unter dem neuen Trainer Mario Vukadinovic wechselhaft. Arbeits- und krankheitsbedingt standen im Schnitt nur 14 Spieler im Training. In den Testspielen ging es vor allem darum, das neue Spielkonzept zu verinnerlichen. Dabei wurden erste Ansätze sichtbar, auch wenn laut Vukadinovic noch Entwicklungspotenzial besteht.
