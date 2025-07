Sieben Neue: So stellt sich Absteiger TuS Oberpleis auf

Linus Salm (#21) wechselt zum 1. FC Spich. – Foto: Udo Waffenschmidt

Dem TuS Oberpleis kommt in der neuen Saison eine besondere Rolle in Staffel 2 der Bezirksliga zu. Als einziger Landesliga-Absteiger wandelt der TuS auf den Spuren des TuS Mondorf und Blau-Weiß Friesdorf, die sich als Landesliga-Absteiger im vergangenen Jahr lange einen spannenden Aufstiegskampf lieferten - bis sich Mondorf absetzte und den direkten Wiederaufstieg klar machte. Als Absteiger direkt so eine starke Rolle zu spielen, ist natürlich nicht selbstverständlich. Trotzdem lohnt es sich, mal einen genauen Blick auf die Veränderungen im Kader des TuS Oberpleis zu werfen.

Abstieg kostet Oberpleis mehrere Stammspieler Klar ist, dass so ein Abstieg auch immer ein paar Abgänge mit sich bringt. Der langjährige Landesligist musste im Sommer sieben Abgänge hinnehmen - darunter durchaus auch Stammspieler. Nicholas Caspar wechselt zum Ahrweiler BC in die Rheinlandliga, auch Jan Lucas Mowitz springt eine Spielklasse nach oben und spielt in Zukunft beim FC Hennef in der Mittelrheinliga. Linus Salm und Justin Kürten bleiben in der kommenden Spielzeit in der Landesliga: Salm wird für den 1. FC Spich, Kürten für Aufsteiger Mondorf auflaufen. Direkte Aufeinandertreffen mit dem alten Klub gibt es für Ali Akbar Mortazawi und Ludovico Edler-Von Braun, die beide zum SV Niederbachem wechseln. Fabius Elias Leipelt lässt es in Zukunft etwas ruhiger angehen und spielt für den FC Pech II in der Kreisliga C.

Erfahrung pur und Jugend forscht Mit den entstandenen Lücken hatten die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Andreas Wind in der Sommerpause durchaus ein dickes Brett zu bohren. Mit einer Menge Jugend und ergänzenden externen Neuzugängen wurden die Personallücken nun wieder aufgefüllt. Für die Defensive kehrt Patrick Rüth aus der Reserve zurück in die erste Reihe. Der 28-Jährige spielt seit der A-Jugend für den TuS und hat seit 2015 insgesamt 151 Landesliga-Spiele für Oberpleis absolviert. Nach einem Zwischenstopp in der zweiten Mannschaft ist er nun wieder zurück.