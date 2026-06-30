Sieben neue Gesichter beim Oberliga-Trainingsstart

– Foto: Nico Schoch

Die TSG Backnang aus der Oberliga Baden-Württemberg ist nach dem Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Unter Trainer Mario Marinic stehen 40 intensive Tage bis zum Ligastart an. Neben mehreren Testspielen und dem WFV-Pokal rücken auch die bereits integrierten Zugänge in den Mittelpunkt der Vorbereitung des Oberligisten.

Nach der Rückkehr auf den Platz arbeitet Backnang an Fitness, Abläufen und Abstimmung für die neue Oberliga-Runde. Die Vorbereitung ist eng getaktet und führt die Mannschaft zu Gegnern aus unterschiedlichen Spielklassen. Den Auftakt der Testspielserie bildet am Dienstag, 7. Juli, um 19 Uhr die Partie beim FC Esslingen. Vier Tage später folgt am Samstag, 11. Juli, um 14 Uhr das Spiel beim TSV Oberensingen.

Bereits am Sonntag, 12. Juli, ist die TSG um 14 Uhr beim SSV Steinach-Reichenbach gefordert. Am Dienstag, 14. Juli, steht um 19 Uhr ein Heimtest gegen den TSV Weilimdorf an. Danach geht es am Samstag, 18. Juli, um 13 Uhr zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Am Mittwoch, 22. Juli, folgt um 19 Uhr der Vergleich bei der SG Schorndorf, ehe Backnang am Dienstag, 28. Juli, um 19 Uhr die Sportfreunde Schwäbisch Hall empfängt. Ende Juli und Anfang August warten zudem die erste und zweite Runde im WFV-Pokal. Bis dahin soll die Mannschaft Schritt für Schritt Belastung aufnehmen, Automatismen entwickeln und sich auf den Pflichtspielstart einstellen.