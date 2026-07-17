Sieben Neue für den nächsten Anlauf: Wacker Gotha rüstet auf

Die Neuzugänge von Wacker (v.l.n.r.): Ismael Khodeda, Ersid Fikaj, Richard Monecke, Nico Heinrich, Maksat Radzhabov, Artim Ramadani und Erik Hüttner. – Foto: © Wacker 03 Gotha

Mit gleich sieben Neuzugängen startet das Team von Trainer Norman Bonsack in die Vorbereitung und sendet damit ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

Trotz der zahlreichen Neuzugänge stand für Trainer Norman Bonsack zunächst etwas anderes im Vordergrund.

Bevor am Freitagabend der Testspielauftakt bei der SG Fortuna Remstädt ansteht, stellte der Verein seine Verstärkungen offiziell vor. Dabei fällt auf: Wacker setzt auf eine Mischung aus Thüringenliga-Erfahrung, entwicklungsfähigen Talenten und bewährten Kräften aus der Kreisoberliga.

Dieses Vorhaben gelang den Gothaern nahezu vollständig. Lediglich Ernst Gorf beendete seine aktive Laufbahn. Dem Verein bleibt er jedoch als Nachwuchstrainer und Nachwuchsleiter erhalten.

„Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass wir die Neuzugänge in der Anzahl und Qualität begrüßen durften. An aller erster Stelle war es uns aber sehr wichtig, die Truppe aus der letzten Saison zusammenzuhalten und keine elementaren Abgänge zu verzeichnen.“

Mehr Qualität und Breite für den Kader

Die Verpflichtungen sind auch eine Konsequenz aus den Erfahrungen der vergangenen Saison. Gerade in der entscheidenden Phase machte sich die personelle Situation bemerkbar.

„Eine entscheidende Erkenntnis der letzten Saison war, dass wir mit dem Verletzungspech hinten raus keine ausreichende Kaderbreite und Qualität zur Verfügung hatten. Dementsprechend wollten wir zur neuen Saison in allen Mannschaftsteilen frischen Wind reinbekommen.“

Mit Ismael Khodeda (FSV Waltershausen), Richard Monecke (SV Blau-Weiß Büßleben), Ersid Fikaj und Artim Ramadani (beide SpVgg Geratal), Maksat Radzhabov (SV 09 Arnstadt/SpVgg Geratal), Nico Heinrich (SV Fortuna Ingersleben) sowie Rückkehrer Erik Hüttner (SV Mühlberg) verstärkte sich Wacker in sämtlichen Mannschaftsteilen.

Erfahrung trifft Entwicklungspotenzial

Die Neuzugänge bringen unterschiedliche Profile mit. Mit Ismael Khodeda stößt ein erfahrener Mittelfeldspieler nach Gotha, der bereits zahlreiche Partien in der Landesklasse und Kreisoberliga absolviert hat.

Richard Monecke dürfte trotz seiner erst 22 Jahre zu den spannendsten Transfers gehören. Der Mittelfeldspieler wurde beim FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildet, spielte in der U19-Bundesliga für den Halleschen FC und sammelte anschließend bereits Erfahrungen in der Thüringenliga. Auch der erst 20-jährige Maksat Radzhabov kennt Thüringens höchste Spielklasse bereits und gilt als entwicklungsfähiger Perspektivspieler.

Mit Ersid Fikaj und Artim Ramadani wechseln zudem zwei Akteure von der SpVgg Geratal nach Gotha, die sowohl Landesklasse- als auch Thüringenliga-Erfahrung mitbringen. Nico Heinrich möchte nach über 100 Kreisoberligaspielen den nächsten Schritt auf Landesebene gehen, während Erik Hüttner an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und zusätzliche Erfahrung ins Team einbringt.