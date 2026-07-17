Sieben Neue für den nächsten Anlauf: Wacker Gotha rüstet auf

Mit gleich sieben Neuzugängen startet das Team von Trainer Norman Bonsack in die Vorbereitung und sendet damit ein deutliches Signal an die Konkurrenz.
Bevor am Freitagabend der Testspielauftakt bei der SG Fortuna Remstädt ansteht, stellte der Verein seine Verstärkungen offiziell vor. Dabei fällt auf: Wacker setzt auf eine Mischung aus Thüringenliga-Erfahrung, entwicklungsfähigen Talenten und bewährten Kräften aus der Kreisoberliga.
Trotz der zahlreichen Neuzugänge stand für Trainer Norman Bonsack zunächst etwas anderes im Vordergrund.
„Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass wir die Neuzugänge in der Anzahl und Qualität begrüßen durften. An aller erster Stelle war es uns aber sehr wichtig, die Truppe aus der letzten Saison zusammenzuhalten und keine elementaren Abgänge zu verzeichnen.“
Dieses Vorhaben gelang den Gothaern nahezu vollständig. Lediglich Ernst Gorf beendete seine aktive Laufbahn. Dem Verein bleibt er jedoch als Nachwuchstrainer und Nachwuchsleiter erhalten.
Die Verpflichtungen sind auch eine Konsequenz aus den Erfahrungen der vergangenen Saison. Gerade in der entscheidenden Phase machte sich die personelle Situation bemerkbar.
„Eine entscheidende Erkenntnis der letzten Saison war, dass wir mit dem Verletzungspech hinten raus keine ausreichende Kaderbreite und Qualität zur Verfügung hatten. Dementsprechend wollten wir zur neuen Saison in allen Mannschaftsteilen frischen Wind reinbekommen.“
Mit Ismael Khodeda (FSV Waltershausen), Richard Monecke (SV Blau-Weiß Büßleben), Ersid Fikaj und Artim Ramadani (beide SpVgg Geratal), Maksat Radzhabov (SV 09 Arnstadt/SpVgg Geratal), Nico Heinrich (SV Fortuna Ingersleben) sowie Rückkehrer Erik Hüttner (SV Mühlberg) verstärkte sich Wacker in sämtlichen Mannschaftsteilen.
Die Neuzugänge bringen unterschiedliche Profile mit. Mit Ismael Khodeda stößt ein erfahrener Mittelfeldspieler nach Gotha, der bereits zahlreiche Partien in der Landesklasse und Kreisoberliga absolviert hat.
Richard Monecke dürfte trotz seiner erst 22 Jahre zu den spannendsten Transfers gehören. Der Mittelfeldspieler wurde beim FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildet, spielte in der U19-Bundesliga für den Halleschen FC und sammelte anschließend bereits Erfahrungen in der Thüringenliga. Auch der erst 20-jährige Maksat Radzhabov kennt Thüringens höchste Spielklasse bereits und gilt als entwicklungsfähiger Perspektivspieler.
Mit Ersid Fikaj und Artim Ramadani wechseln zudem zwei Akteure von der SpVgg Geratal nach Gotha, die sowohl Landesklasse- als auch Thüringenliga-Erfahrung mitbringen. Nico Heinrich möchte nach über 100 Kreisoberligaspielen den nächsten Schritt auf Landesebene gehen, während Erik Hüttner an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und zusätzliche Erfahrung ins Team einbringt.
Die größere Kadertiefe macht sich laut Norman Bonsack bereits in den ersten Trainingseinheiten bemerkbar.
„Man merkt seit dem ersten Training nach der Sommerpause direkt, dass deutlich mehr Zug im Training zu erkennen ist und wir stets 18 oder 19 Spieler zu den bisherigen Einheiten waren. Dadurch können wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten im Training wahrnehmen.“
Der Konkurrenzkampf sei spürbar größer geworden – ein Faktor, der die Mannschaft langfristig stärker machen soll.
Neben der sportlichen Qualität setzt der Trainer auf eine schnelle Integration der Neuzugänge.
„Wir erhoffen uns, dass der bestehende Kader die Neuzugänge schnell integriert und aufnimmt und diese sich schnell in unsere Systematik und unsere Gegebenheiten einfinden. Bislang klappt das sehr gut und ich bin da weiterhin guter Dinge, dass dies reibungslos funktioniert.“
Nach dem bitteren Saisonfinale richtet sich der Blick im Volkspark damit wieder konsequent nach vorne. Mit einem breiter aufgestellten Kader, mehr Konkurrenzkampf und sieben neuen Gesichtern möchte der FSV Wacker 03 Gotha in der kommenden Spielzeit erneut ein ernstes Wort im Rennen um die Spitzenplätze mitreden.