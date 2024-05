Sieben krachende Ohrfeigen für den 1.FC Stern

So., 28.04.2024, 15:00 Uhr

Nachdem Konkurrent DJK-SG Schwabsberg-Buch am Freitagabend mit einem überraschenden 1:0 gegen die in 2024 zuvor ungeschlagene Elf vom Sauerbach vorgelegt hatte, mussten die Mögglinger zwingend nachlegen. Stattdessen folgte auf den vorherigen 3:1-Coup gegen den TV Neuler ein heftiger Tiefschlag. Zwar dauerte es nur neun Minuten, bis Tim Wiedmann nach einem Steilpass von Leon Takerer völlig frei vor dem TSG-Gehäuse auftauchte und lässig per Außenrist vollendete.