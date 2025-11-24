– Foto: #AusLiebeZumFußball

Sieben Jahre Liebe, ein Sommer Pause Veldhausen verabschiedet seinen Meistermacher Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Veldhausen Timo Schumann

Wie der SV Veldhausen 07 auf seinen sozialen Seiten mitteilt, wird Trainer Timo Schumann den Verein nach der aktuellen Saison verlassen. Aus beruflichen Gründen legt der Coach im Sommer eine Fußballpause ein und gibt sein Amt nach sieben intensiven und erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie der ersten Mannschaft ab. Der Verein würdigt Schumanns beeindruckende Arbeit, seinen leidenschaftlichen Einsatz und die nachhaltige Entwicklung, die er dem Team ermöglicht hat. Unter seiner Führung erlebte der SVV zahlreiche besondere Momente, zuletzt gekrönt vom historischen Double aus Meisterschaft und Kreispokal. Diese Erfolge haben sowohl die Mannschaft als auch den gesamten Verein maßgeblich geprägt.

Trotz der bevorstehenden Trennung richtet der Blick sich erst einmal nach vorn: Die Verantwortlichen freuen sich auf eine starke Hallensaison sowie eine gemeinsame, erfolgreiche Rückrunde in der Bezirksliga. Die verbleibende Zeit will der SV Veldhausen 07 mit seinem langjährigen Trainer „bestmöglich nutzen“. Der Verein bedankt sich schon jetzt ausdrücklich bei Timo Schumann für seine wertvolle Arbeit und die unvergesslichen Jahre.

Danke, Timo!