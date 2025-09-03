Sieben Jahre im BVB-NLZ: Schalke II bedient sich in Italiens Serie B

Die U23 des FC Schalke 04 hat vor dem Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen weiteren Neuzugang für die Offensive präsentiert: Vincenzo Onofrietti wechselt vom italienischen Zweitligisten SSC Bari zu den Königblauen.

Dabei war der 20-jährige Deutsch-Italiener lange Zeit im Dienst des Revierrivalen aus Dortmund. Nachdem der gebürtige Arnsberger seine ersten Schritte im Sauerland unter anderem beim SV Hüsten, TuS Sundern und SC Neheim ging, wechselte Vincenzo Onofrietti 2017 ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund und durchlief dort bis zum letzten A-Junioren-Jahr alle Jugendmannschaften. Für die U19 und U17 des BVB, die er teilweise auch als Kapitän auf das Feld führte, bestritt er 75 Pflichtspiele, erzielte 16 Tore und bereitete 14 weitere vor.

Im Sommer 2024 wurde der offensive Mittelfeldspieler schließlich bei der SSC Bari aus der Serie B als Perspektivspieler vorgestellt worden. Der Club von der Adria verliehen Onofrietti umgehend an den Drittligisten SS Turriss Calcio. Ein halbes Jahr später wurde die Leihe vorzeitig beendet und Bari schickte Onofrietti an Team Altamura, einen weiteren Drittligisten, weiter. Beide Stationen verliefen für den 20-fachen U-Nationalspieler Italiens allerdings nicht wie ursprünglich erhofft, denn mehr als die Joker-Rolle konnte Onofrietti in Italien nicht gerecht werden. Für Bari sollte er nie ein Pflichtspiel bestreiten. Zu Saisonbeginn saß er immerhin in der Coppa Italia-Begegnung im San Siro beim AC Mailand und beim Ligaauftakt in Venedig auf der Ersatzbank, ehe die Knappenschmiede des FC Schalke den Zuschlag für den 20-Jährigen erhielt.