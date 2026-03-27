Sieben Heilbronner gewinnen: Wiederholt sich das Spektakel?

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SGM Mulfingen/Hollenbach geht mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 6:0 gegen SG Stetten/Kleingartach war ein wuchtiges Zeichen, ein Nachmittag voller Konsequenz und Klarheit. Mario Beez, Moritz Lang, Marvin Gennrich, Thilo Kempf, Hannes Tussetschläger und Jonas Hammel sorgten für einen Sieg, der die Mannschaft auf 23 Punkte hob. TSV Neuenstein verlor zuletzt 2:5 beim FSV Schwaigern und bleibt bei 19 Punkten. Zwar trafen Mantas Baitis und Swen Heer noch spät, doch die Partie war da längst gekippt. Das Hinspiel war ebenfalls eng und wild. Damals gewann Mulfingen/Hollenbach in Neuenstein 3:2. Jakob Scheppach, Moritz Lang und Danny Bezia trafen für die SGM, ehe Neuenstein in der Schlussphase noch einmal herankam. Die Gastgeber können sich nun mit einem weiteren Sieg weiter Luft verschaffen. Neuenstein dagegen steht bereits spürbar unter Zugzwang.

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TSV Botenheim kam zuletzt beim 2:2 in Erlenbach immerhin noch zu einem Punkt. Max Gruber und Kevin Stengel glichen jeweils aus und hielten die Mannschaft bei 23 Punkten. Sportfreunde Untergriesheim verloren daheim 1:2 gegen den FSV Friedrichshaller SV und blieben bei 22 Punkten stehen. Yannik Rees hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, ehe der späte Gegentreffer den Nachmittag verdunkelte. Das Hinspiel gewann Untergriesheim deutlich mit 4:1. Tim Falk, Max Weyhrauch, Yannik Rees und Elias Mittnacht trafen damals, nur Jonas Rechkemmer konnte für Botenheim antworten. Dieses Rückspiel ist deshalb mehr als ein Mittelfeldduell. Es ist ein Spiel um Abstand nach unten, um Ruhe und um das bessere Gefühl für die kommenden Wochen. ---

FSV Friedrichshaller SV hat mit dem 2:1 in Untergriesheim seine starke Saison weiter gefestigt. Fabio Schumacher und Marvin Sieger erzielten die Treffer für eine Mannschaft, die mit 36 Punkten im oberen Feld bleibt. Sportfreunde Lauffen kamen im Topspiel gegen FC Union Heilbronn nicht über ein 0:0 hinaus, stehen aber immer noch bei bemerkenswerten 35 Punkten. Das Hinspiel entschied Lauffen mit 3:1 für sich. Lukas Schulz traf doppelt, Edgar Auer ergänzte den starken Auftritt, während Adrian Nicolae Radu für Friedrichshall erfolgreich war. Nun wirkt die Ausgangslage noch reizvoller, weil beide Teams dicht beieinander stehen. Es ist ein direktes Duell zweier Mannschaften, die mehr wollen als nur eine ruhige Saison. ---

Für die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim wird die Lage immer trostloser. Die Mannschaft verlor zuletzt 0:2 gegen TSV Pfedelbach und bleibt mit nur acht Punkten Tabellenletzter. Trotz langer Gegenwehr war die Niederlage am Ende klar. Nun kommt mit Aramäer Heilbronn der Spitzenreiter. Aramäer gewann das direkte Verfolgerduell gegen TG Böckingen mit 2:0, beide Tore erzielte Lahud Abdulahad. Mit 41 Punkten steht die Mannschaft ganz oben. Auch das Hinspiel war eine klare Angelegenheit. Aramäer Heilbronn gewann 3:0. Mehr ist in den Angaben dazu nicht überliefert, aber schon dieses Resultat unterstreicht die Rollenverteilung. Für Markelsheim/Elpersheim geht es um Widerstand und Würde. Für Aramäer um die Pflicht, die Tabellenführung mit aller Konsequenz zu verteidigen. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TG Böckingen TG Böckingen FSV Schwaigern Schwaigern 15:00 PUSH

Dieses Spiel trägt den Duft eines echten Verfolgerduells. TG Böckingen verlor zuletzt das Spitzenspiel bei Aramäer Heilbronn mit 0:2 und steht nun bei 38 Punkten. FSV Schwaigern gewann gleichzeitig 5:2 gegen TSV Neuenstein und rückte auf 39 Punkte vor. Norman Hönnige, Marco Nagel und Nico Leihenseder prägten den starken Auftritt der Schwaigerner. Das Hinspiel endete 2:2 und war hochdramatisch. Ahmet Cicek brachte Böckingen in Führung, Johannes Ebner und Fabian Herbrik drehten die Partie spät für Schwaigern, ehe Kevin Schreier in der 90.+4 Minute noch ausglich. Dazu kam der verschossene Foulelfmeter von Johannes Ebner. Es ist also alles angerichtet für ein Spiel mit Nerven, Wucht und echter Bedeutung im Rennen direkt hinter der Spitze. ---

SG Stetten/Kleingartach reist mit schwerem Gepäck in dieses Heimspiel. Das 0:6 bei SGM Mulfingen/Hollenbach war ein herber Schlag, der die Mannschaft bei 13 Punkten festhält. SV Wachbach gewann dagegen 1:0 gegen SG Sindringen/Ernsbach und kletterte auf 20 Punkte. Jan Thomas erzielte dort das Tor des Tages. Auch das Hinspiel ging an Wachbach. Beim 4:1 drehte die Mannschaft nach Rückstand auf und entschied die Partie in der Schlussphase durch Tim Rothenfels, Simon Hellinger, Fabian Schuler und Philipp Kaufmann. Für Stetten/Kleingartach ist dieses Spiel eine Gelegenheit, den Abwärtstrend zu stoppen. Für Wachbach könnte ein weiterer Sieg enorm wichtig werden, um sich aus dem bedrohlichen Bereich etwas zu lösen. ---

SG Sindringen/Ernsbach verlor zuletzt in Wachbach mit 0:1 und bleibt bei 17 Punkten. Wieder war es ein Spiel, in dem wenig auseinanderlag, in dem aber am Ende nichts Zählbares blieb. TSV Erlenbach holte gegen TSV Botenheim ein 2:2, nachdem Marcel Varga und Laurin Karle jeweils vorgelegt hatten. Mit 20 Punkten liegt Erlenbach nur knapp vor dem Gegner. Das Hinspiel gewann SG Sindringen/Ernsbach mit 3:2. Adrian Roth, Valentin Gronbach und Ilja Klein sorgten damals für die entscheidenden Tore, obwohl Erlenbach durch Marco Hornung und Jan Wedermann dranblieb. Dieses Rückspiel ist deshalb ein klassisches Nervenspiel im unteren Drittel. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, spürt den Druck der Tabelle noch stärker. ---

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr TSV Pfedelbach Pfedelbach FC Union Heilbronn FC Heilbronn 15:30 live PUSH