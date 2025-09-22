Der SV Polling ist wieder Tabellenletzter. – Foto: Oliver Rabuser

Sieben Gegentore: Polling mit Klatsche gegen Spitzenreiter Olching Bezirksliga Süd Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd SC Olching SV Polling

Der SV Polling rutscht nach dem Duell mit dem SC Olching wieder auf den letzten Tabellenplatz. Als Nächstes wartet der BCF Wolfratshausen.

Olching – Wenn ein Münchner Oberbürgermeister sieben Schläger zum Anzapfen des ersten Oktoberfestfassls benötigen würde, könnte ihn das seinen Job kosten – zumindest aber jede Menge despektierlicher Kommentare einbringen. Fängt sich der SV Polling beim SC Olching aber sieben Watschn ein, klingt das im ersten Moment nicht ungewöhnlich. Denn der Aufsteiger ist wieder Schlusslicht in der Bezirksliga Süd. Nicht nur, weil er mit 1:7 klar unterlegen war. Auch der bis dato belächelte BCF Wolfratshausen beginnt nun plötzlich mit dem Siegen. Am kommenden Wochenende steigt in der Flößerstadt das „Gipfeltreffen“ im Tabellenkeller. Welchen Rang der SVP dann bekleidet, entscheidet sich am Mittwoch nach dem Gastspiel beim FC Penzberg. Maximilian Jochner betont, dass er für diese Partie keinen seiner Kicker eigens motivieren müsse. Schlechte Zweikampf-Statistik

Aber wie verhielt sich das vor der Partie am Samstag? Olching lag nach einer halben Stunde schier uneinholbar in Front. Die beiden ersten Gegentreffer sah Jochner als „von uns schlecht verteidigt“. Beim 0:3 senkte sich ein Kopfball mit perfider Flugbahn in den langen Torwinkel. „Wir müssen damit umzugehen lernen, dass Rückschläge völlig normal sind“, postuliert der Coach. Reicht es trotz absoluter Hingabe nicht, gäbe es keinerlei Vorwurf. Doch davon sind die Klosterdörfler aktuell ein gutes Stück entfernt. „Wir kommen nicht dahin, zu sagen, dass wir alles gegeben haben“, unterstreicht Jochner ein wenig ratlos. Mit der anfänglichen Fünferkette kam sein Team nämlich überhaupt nicht zurecht. Aber auch mit einer Viererreihe ab der Halbzeit habe man beinahe alle Zweikämpfe verloren. Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr SC Olching SC Olching SV Polling SV Polling 7 1 Abpfiff