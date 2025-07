Sieben Gegentore! Eintracht Karlsfeld geht gegen TSV Jetzendorf unter: „Eine miserable Vorstellung”

„Der Sieg war in dieser Höhe natürlich nicht zu erwarten. Wir haben aber einen großen Schritt nach vorne gemacht”, sagte Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner.

So., 13.07.2025, 15:00 Uhr

Für Karlsfeld war das Ergebnis ein Schock, denn eine Woche vor dem Punktspielstart warf die Leistung viele Fragezeichen auf. „Jetzendorf war einfach deutlich besser. Von uns war es eine miserable Vorstellung”, so Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser, „dabei hat es sich in der ersten Hälfte noch nicht so angefühlt.”

Eintracht-Trainer kann sich Auftritt nicht erklären