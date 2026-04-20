Sieben gegen Elf: Kreisklasse-Spiel nach 20 Minuten abgebrochen Vereinsnachricht von MTV Dießen · Heute, 12:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV

Die Herrenmannschaften des MTV Diessen haben ihre erste von vier englischen Wochen in Folge mit sieben von neun Punkten abgeschlossen.

Am Donnerstag empfing die Erste den TSV Geltendorf zum Nachholspiel. Die Gäste hatten 48 Stunden vorher eine erneute Verlegung wegen akuten Spielermangels angefragt, es wurde aber kein möglicher Termin gefunden oder vorgeschlagen. Trotz Zweiter und A-Jugend im Spielbetrieb traten die Geltendorfer dann tatsächlich mit acht Spielern zum Aufwärmen und sieben zum Anpfiff an. Do., 16.04.2026, 19:30 Uhr MTV Dießen am Ammersee MTV Dießen TSV Geltendorf Geltendorf Abgebrochen Nach rund 20 Minuten konnte ein weiterer Akteur verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen und die Partie wurde beim Stand von 4:0 für den MTV aufgrund zu weniger Spieler abgebrochen. Der Abend war dementsprechend leider für beide Teams und die anwesenden Fans alles andere als zufriedenstellend. Die Tore bis zum Abbruch erzielten Philipp Ropers nach Vorarbeit von Simon Holzinger, zweimal Nikolas Coso nach Vorlagen von Younes Kasdi und Sascha König sowie Holzinger nach Pass von Ropers.





Am Sonntag kam die Erste in Unterdiessen in einem umkämpften Spiel nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Nach einigen vergebenen Torchancen brachte Kapitän Sascha König seine Mannschaft nach Flanke von Moritz Fichtl mit 1:0 in Führung, nur wenig später musste das Team vom Ammersee aber den Ausgleich hinnehmen. In einer wilden Nachspielzeit mit jeweils einer Hinausstellung auf beiden Seiten gingen erst die Gastgeber mit 2:1 in Führung, dann köpfte Philipp Ropers mit der letzten Aktion eine Kopfballverlängerung von Daniel Karthe zum Ausgleich ein.